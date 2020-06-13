Милонов убежден, что «мерзкую конторку» Twitter нужно заблокировать в РФ

Москва, 13 июня. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов назвал Twitter мерзкой интернет-площадкой для распространения экстремистских аккаунтов под видом социальных медиа.

Парламентарий отреагировал на блокировку нескольких российских аккаунтов под предлогом «политической пропаганды». Он с иронией поинтересовался: «Неужели Twitter заблокировал аккаунты [скандального блогера Алексея] Навального и кучи слезников, которые вторят ему?»

По мнению Милонова, соцсеть все больше становится площадкой для распространения экстремистских аккаунтов под видом социальных медиа.

«Я давно уже для себя понял, что Twitter в общем-то мерзкая конторка, которая управляет какими-то птеродактилями», — констатировал депутат в интервью «Слово и дело».

Многие пользователи и эксперты считают, что необходимо заблокировать на территории России соцсеть, которая уже давно превратилась в инструмент западных спецслужб. Милонов убежден, что с такой системой ценностей Twitter может существовать только в США, а в России делать ему нечего.

Напомним, недавно Twitter заблокировал больше тысячи аккаунтов, «связанных с Россией». Также такие действия были выполнены в отношении страниц из Китая и Турции. В общей сложности блокировке подверглись более 32 тысяч страниц.