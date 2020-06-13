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Момент взрыва бензовоза на шоссе в Китае попал на видео

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Момент взрыва бензовоза на шоссе в Китае попал на видео

Пекин, 13 июня. Четыре человека погибли и около 50 пострадали в результате мощного взрыва бензовоза на скоростном шоссе на востоке КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла на шоссе G15 «Шэньян-Хайкоу» в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 по московскому).

Причина взрыва устанавливается. На месте происшествия работают полиция, пожарные и спасатели, а также кареты скорой помощи. Взрыв повредил жилые дома вдоль трассы и промышленный объект.

На опубликованных кадрах видно, что после взрыва цистерна пролетела несколько сотен метров, задев жилые дома. Кроме того, на месте происшествия можно заметить множество горящих автомобилей.

Ранее режим ЧС ввели в Казани из-за крупного пожара на газораспределительной станции. Взрыв случился в здании операторной, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубометров.

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