Момент взрыва бензовоза на шоссе в Китае попал на видео

Пекин, 13 июня. Четыре человека погибли и около 50 пострадали в результате мощного взрыва бензовоза на скоростном шоссе на востоке КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Трагедия произошла на шоссе G15 «Шэньян-Хайкоу» в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16.40 по местному времени (11.40 по московскому).

Причина взрыва устанавливается. На месте происшествия работают полиция, пожарные и спасатели, а также кареты скорой помощи. Взрыв повредил жилые дома вдоль трассы и промышленный объект.

На опубликованных кадрах видно, что после взрыва цистерна пролетела несколько сотен метров, задев жилые дома. Кроме того, на месте происшествия можно заметить множество горящих автомобилей.

???????? ???? ???? Watch:it seems that an small vehicle had been blasted away by the explosion

???????? ???? ???? 行车记录仪下的爆炸瞬间:一个类似小汽车的物体疑似被炸飞 pic.twitter.com/dqeduSxLzF