Москва, 13 июня. Поправка к Конституции РФ о том, что Россия является правопреемником Советского Союза, сейчас наиболее значима для государства, считают эксперты. Данное нововведение, предложенное российским лидером Владимиром Путиным, прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Напомним, что суть поправки в том, что как правопреемник СССР, Россия теперь является членом международных организаций и участницей заключенных до развала договоров.

Парламентарий напомнил, что Россия взяла на себя все обязательства Советского Союза, что позволило бывшим союзным республикам не выплачивать долги некогда единой страны. Кроме того, все советское ядерное оружие забрала себе Россия, получив вместо СССР статус постоянного члена Совбеза ООН.

Конституционное нововведение усложнит некоторым западным деятелям работу по оспариванию и переписыванию исторических фактов, уверен депутат. Ведь история России превышает тысячу лет, менять прошлое — недопустимо.

«Ну, вы знаете, Россия началась не 30 лет назад. У нас тысячелетняя история. Все, что было в собственности Советского Союза, все это наше, извините. Любые попытки выкинуть какие-то неудобные исторические факты недопустимы. Так не получится», — выразил уверенность Вяткин.

С необходимостью принять поправку согласен и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Он подчеркнул, что нововведение весьма актуально в условиях, когда Запад делает попытки переписать причины и итоги Второй мировой войны, заменяя исторические сведения нужной только себе «правдой».

Добавим, что Россия, как правопреемник СССР, обладает не только обязательствами, но и правами на активы СССР за границей, сообщает «Политика сегодня».