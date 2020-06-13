Асад дал студентам Сирии возможность завершить образование, защитив от COVID-19

Дамаск, 13 июня. Сирийские студенты, проживающие в неподконтрольных Дамаску регионах страны, возвращаются, чтобы сдать экзамены и получить сертификаты о среднем и высшем образовании. Правительство Башара Асада обеспечило всех студентов равными возможностями для сдачи экзаменов в безопасных районах Сирии.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, для поддержания единой системы образования в Сирии правительством Асада был установлен порядок проезда для студентов, проживающих на захваченной боевиками территории Идлиба и оккупированных Турцией землях на севере Алеппо. Только из города Манбидж через пропускной пункт «Ат-Таих» в ближайшее время должны прибыть 2026 студентов вместе с семьями. Уже прибыла первая группа из 509 человек.

В этом году, учитывая пандемию коронавируса, правительство Башара Асада организовало медицинскую проверку для всех лиц, которые проезжают через «Ат-Таих». На пропускном пункте дежурят специализированные медицинские команды, в задачу которых входят контроль прибывающих на COVID-19 и антисептическая обработка помещения и автотранспорта.

Министерство образования Сирии полностью завершило подготовку к проведению экзаменов для получения сертификатов о первичном и высшем образовании. Пандемия вносит свои коррективы: так, все экзаменационные залы проходят регулярную стерилизацию, а их количество в этом году было увеличено, чтобы рассадить студентов и обеспечить безопасность им и преподавателям.

Помощник руководителя системы профессионального образования в Алеппо Мустафа Абдель-Гани подтвердил корреспонденту ФАН, что студенты уже начали прибывать. Учащиеся размещены в специальных центрах, снабженных всем необходимым медицинским оборудованием, и обеспечены питанием. Он особо отметил, что медицинские команды, подготовленные Минздравом Сирии, проверили всех прибывших студентов. У них не было обнаружено симптомов коронавируса. Центры для проживания учащихся находятся на территории района Ханано на северо-западе города Алеппо.

Общее количество учащихся и студентов, которым предстоит сдавать экзамены и получать сертификаты о получении среднего и высшего образования в 2020 году, в Сирии достигает 557,3 тысячи человек. Они будут распределены по 4900 экзаменационным центрам в городах и районных центрах. Для того, чтобы обеспечить безопасность студентов, в экзаменационный зал заходят группами по 15–20 человек, перед каждой новой группой экзаменуемых залы стерилизуются.

Ранее ФАН писал о мерах, которые предпринимает правительство Асада для восстановления системы образования в Сирии. Несмотря на войну, большая часть государственных и частных университетов в стране продолжали работать — так, Университет Дамаска работал, даже несмотря на минометные обстрелы со стороны боевиков.