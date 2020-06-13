Эксперт: Американские интересы в Ливии следует оценивать через призму ситуации в США

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о проведении закрытой видеоконференции с европейскими коллегами по вопросу урегулирования ливийского кризиса 15 июня, в понедельник. Об этом сообщает арабское издание Аdnki.

В заявлении представителя Соединенных Штатов акцентировано внимание на том, что общие положения направлены на необходимость полного прекращения огня, соблюдение резолюции Совбеза ООН о запрете на поставки оружия и возврат к переговорам в соответствии с итогами берлинской конференции.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что, по мнению Помпео, Россия не должна участвовать в обсуждении судьбы ливийского государства — Вашингтон пытается свести к минимуму роль Москвы в разрешении кризиса.

Европа не подвластна влиянию внешних политических игроков

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин и военный эксперт Борис Подопригора в эксклюзивном комментарии ФАН поделились мнением, удастся ли убедить Соединенным Штатам европейских коллег в аналогичной позиции относительно роли России в урегулировании ситуации в Ливии.

«Я думаю, Европу настраивать против России особо не получится — европейские софокские силы тоже довольно-таки влиятельные. Европа традиционно делится на классических традиционных союзников США, которые действуют против России, — это Великобритания, Польша и Прибалтика, и страны, которые имеют более суверенный внешний политический курс, среди которых Германия и Франция. У последних есть собственное мнение по этому поводу, и думаю, что они вряд ли попадут под влияние Америки. Но главный вопрос в том, совпадут ли интересы Вашингтона с Европой», — утверждает Константин Блохин.

Ливия — лакомый кусочек для других государств

Военный эксперт Борис Подопригора отметил, что Ливия, как и Сирия в прошлом, является ареной столкновения очень разных интересов. Соответственно, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы развить свое влияние в регионе.

«Ливия относится к числу наиболее перспективных стран с точки зрения экспорта энергоносителей — главным образом нефти. Кроме того, роль Ливии сложно переоценить с учетом миграционного фактора — именно через территорию Ливии проходит почти 60% мигрантов из черной Африки. Что до Помпео — у меня такое ощущение, что все внешнеполитические события с участием США сейчас призваны отвлечь внимание от всех внутренних. Более того, почти сразу же после возникновения ситуации в Сиэтле, где фактически часть города была захвачена восставшими, был принят на рассмотрение целый ряд заявлений и документов, связанных с внешней политикой. Я сейчас напрямую американские интересы в Ливии или Европе могу оценивать только через призму происходящего внутри США», — заявил Подопригора.

По мнению собеседника ФАН, последние события в Америке — это во многом попытка убрать Дональда Трампа с предвыборной гонки. В частности, оценка эксперта сводится к тому, что все эти события во многом рукотворны и направлены на «отведение глаз». Подопригора отметил, что американские политологи сходятся во мнении о серьезнейшем ударе по Трампу в виде происходящего в Америке.

«Вы вправе не знать, но я много общался с американскими экспертами в тесной связи — я два года прослужил в американском штабе. Во-первых, в отличие от нас, американцы не любят неудачников и не любят тех, при ком происходили какие-то неприятные события. У нас несколько иное отношение. Во-вторых, то, что связано с «черно-белой ситуацией» в США — на ней легче всего сыграть, потому что глубинные настроения белых и афроамериканцев таковы, что всегда может «вспыхнуть». Я был сам свидетелем достаточно неприятных таких эксцессов, которые подавлялись на месте. Но взаимная неприязнь такова, что тут могут быть любые по глубине события», — утверждает эксперт.

При этом США упорно уводят внимание международной общественности от своих внутренних проблем путем очернения вбросами своих политических конкурентов. Так, ранее помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер попытался оправдать турецкое вмешательство в Ливию фейками о присутствии российского военного контингента в Северной Африке, однако весомых доказательств этому так и не было представлено.