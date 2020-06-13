В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов

Луганск, 13 июня. Британские военные инструкторы прибыли в Донбасс для обучения украинских силовиков, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он заявил, что по данным разведки, британские специалисты прибыли в зону ответственности ОТГ «Север» 10 июня. Прибывшие члены группы входят в состав британский частной военной компании «Эринис», указал Осадчий. По его словам, контрактники — это бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений.

«В задачи группы входит обучение и координация на местах личного состава ССО, находящегося в оперативном подчинении генерала Ромигайло, по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности в назначенных районах, а также вывоз и сопровождение лиц с территорий, охваченных беспорядками», — сказал Осадчий.

Он добавил, что командование ВСУ усиливает штатные подразделения представителям различных ЧВК, у которых есть боевой опыт. Это, по его словам, говорит об отсутствии у Киева намерения реализовать мирный сценарий на юго-востоке Украины.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота на Украине Луганск и Донецк объявили о независимости, в ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек, отметил телеканал «360».