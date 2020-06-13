Американские демократы требуют наказать Пригожина за защиту интересов России

Москва, 13 июня. Представитель Демократической партии США Элиот Энгел предложил ввести новые санкции против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Инициативу американского политика оценил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Конгресс США ранее уже ввел санкции против Пригожина. Бизнесмена обвинили якобы в деятельности «по подрыву американских интересов». Энгел также заявил, что якобы Пригожин «вмешивался» в дела Украины, Сирии, Ливии и других стран.

Милонов объяснил, что и у США, и у России есть национальные интересы. Обе страны пытаются их продвигать и защищать. Отличие заключается в том, что, когда Россия продвигает свои интересы, США пытаются всячески этому препятствовать.

Депутат отметил, что США обвиняют Пригожина в патриотизме и отстаивании национальных интересов России. Речи о «вмешательстве» в политику США быть не может.

«Если верить тому, что ему приписывают, а это безусловно не факт, то деятельность ЧВК «Вагнера», вмешательство в американские выборы, продвижение России в Африке, создание агрессивной патриотической фабрики медиа, основательно мешает США гадить России и защищает как раз наши национальные интересы», — добавил Милонов.

Кроме того, парламентарий напомнил, что политическая ситуация могла бы сложиться куда хуже, если бы к власти в США пришла «русофобка Хиллари Клинтон», а террористам «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) удалось захватить всю Сирию.

Милонов поддержал бизнесмена, объяснив санкции США попыткой не дать России отстаивать национальные интересы.

«Пригожин этим не хвастается. Потому что он патриот. И то, что он делает, - это правильно, и критика американцев - это тоже правильно. Поэтому на него и пытаются наложить максимальное количество санкций. Запереть его в собственной стране. США не нравится, когда кто-то в России, защищает национальные интересы своей родины», — подытожил парламентарий.

Пригожин и ряд принадлежащих ему компаний находятся под санкциями США с 2014 года. Последние шесть лет список ограничений многократно расширялся и ужесточался. В качестве причин в Вашингтоне называют «вмешательство» в выборы в США, события на Украине, в Сирии и других странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.