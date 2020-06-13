Врач объяснила важность постепенной отмены ограничений по коронавирусу

Москва, 13 июня. Постепенное снятие ограничений по коронавирусу должно сопровождаться мерами предосторожности, поскольку «поведение» инфекции непредсказуемо, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

Все страны мира, столкнувшиеся с пандемией, пришли к выводу, что отмена ограничений по коронавирусу должна быть постепенной. Проблема заключается в том, что никто не знает, как поведет себя вирус.

«Основная проблема в том, что никто в мире не знает, как поведет себя COVID-19 – слишком мало времени у нас было на его изучение. Вирус может мутировать, залечь в «спячку», приобрести новые свойства или просто исчезнуть», — отметила врач в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По ее словам, длительным и острожным будет и открытие границ. Кроме того, осторожность проявляют и российские регионы. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проверять температуру у всех въезжающих на полуостров.

«Важно понимать, что Россия не изобретает велосипед и выдумывает что-то свое – это означало бы ставить смертельные эксперименты над своими гражданами. Есть совокупность проверенных методов, которые позволяют осторожно снимать ограничения без серьезного риска для населения», — подытожила Скорпилева.

По данным на 13 июня, в России за сутки зафиксировано 8706 новых случаев коронавируса нового типа, пишет НСН. Общее число заболевших инфекцией к настоящему моменту составляет 520 129. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировано в Москве (1493), Подмосковье (725), Санкт-Петербурге (262). Умерли за сутки 114 человек, выписан 5271 пациент. В России от коронавируса вылечился 274 641 человек. За сутки выписали еще 5271.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на первый этап снятия ограничений по коронавирусу вышли 43 региона РФ, шесть регионов уже находятся на втором этапе, остальные регионы РФ подходят к первому этапу снятия ограничений.