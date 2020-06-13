ЛНА готовит военные операции против турецких наемников в Ливии

Тобрук, 13 июня. Глава Управления по поддержанию морального духа Ливийской национальной армии бригадный генерал Халид Махджуб заявил о том, что ЛНА готовится к военным операциям, которые будут направлены против турецких интервентов и наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает издание Аkhbarlibya24.

По словам Халида Махджуба, силы ЛНА растут, а наемников «ждет печальная участь». Он также прокомментировал прибытие группы турецких специалистов, которые, согласно заявлениям противоборствующей стороны, будут заниматься разминированием. Бригадный генерал ЛНА утверждает, что специалисты из Турции прибыли в аэропорт «Митига», чтобы заминировать район Ас-Садада и организовать линию обороны.

«Суверенное государство и правительство, обладающее международной легитимностью, как они утверждают о себе (ПНС Ливии. — Прим. ФАН), должны были оцепить места расположения мин и обратиться к международному комитету с просьбой о разминировании», — добавил Халид Махджуб.

Предположительно, турецкие специалисты прибыли в Ливию под надуманным предлогом для того, чтобы заняться подготовкой всего необходимого к организации турецких военных баз. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на турецкие СМИ сообщало о планах Анкары об открытии двух военных баз ВС Турции на территории Ливии.

Турецкий журналист Киймет Сезер в своем материале для газеты Yeni Şafak утверждает, что в ливийской столице сейчас рассматривается вопрос о предоставлении военной авиабазы Аль-Ватыя как площадки под нужды Анкары. Турция планирует разместить на своей военной базе в Ливии системы ПВО и боевые БПЛА, а порт Мисураты предполагается переоборудовать под турецкую военно-морскую базу.