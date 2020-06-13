Запад усложняет ситуацию в Ливии, игнорируя «Каирскую декларацию» и агрессию Турции

Международному сообществу, безусловно, необходимо рассматривать все миротворческие инициативы, направленные на урегулирование в Ливии, в том числе и предложенную Египтом «Каирскую декларацию». Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) известный политический консультант, журналист, публицист, телеведущий и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Таким образом, аналитик прокомментировал заявление госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера, который подчеркнул в своем недавнем выступлении, что для Вашингтона приоритетным путем разрешения внутриливийского кризиса является берлинская конференция, а не «Каирская декларация». Это фактически стало отказом американской стороны от миротворческой инициативы, предложенной Египтом и поддержанной рядом государств, таких как Россия, Франция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, а также Евросоюзом и Лигой арабских государств (ЛАГ).

Международного сообщества нет

Специалист по геополитике отметил, что вся суть проблемы вокруг затяжного ливийского кризиса заключается в том, что сейчас под термином международного сообщества подразумеваются как раз-таки США и их ближайшие союзники, причастные к уничтожению Ливии в 2011 году и закрывающие глаза на агрессию Турции в отношении североафриканского государства. Он считает, что в таких условиях будет крайне затруднительно ожидать действительно положительного результата на пути возвращения в Ливию мира.

«Безусловно, международному сообществу, конечно, стоило бы рассматривать все миротворческие инициативы для урегулирования в Ливии, в том числе и «Каирскую декларацию, но для этого нужно, прежде всего, это самое международное сообщество. Сейчас же так называют себя американцы и подконтрольные им политические силы. По своему смыслу термин «международное сообщество» должен включать [в себя] все страны. Когда сейчас говорят о международном сообществе, то имеют в виду именно Соединенные Штаты Америки и их подельников. Понятно, что трудно ждать от бандита действий в пользу полиции», — объяснил эксперт.

Запад «не замечает» турецкого вмешательства в Ливию

Анатолий Вассерман обратил внимание на продолжающуюся открытую агрессию Турции в отношении Ливии, которая заключается в оказании военной помощи боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии контрабандой вооружения в обход эмбарго ООН и переброске сирийских террористов-наемников. Он констатировал, что в Вашингтоне по-прежнему делают вид, будто бы не замечают всех этих грубейших нарушений, поскольку Анкара является союзником США по Североатлантическому альянсу. Такая позиция, по его мнению, противоречит мирным политическим инициативам и никак не поспособствует прекращению кровопролития на ливийской территории.

«Мы видим, как американцы смотрят с закрытыми глазами на прямое вмешательство Турции во внутренние дела Ливии и эскалацию Анкарой ливийского кризиса. Видим, как арабские террористы из так называемого «Исламского государства»1 (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ), обученные в Турции и получившие от нее оружие, включая тяжелую боевую технику, сейчас ведут боевые действия против армии Халифы Хафтара. Понятно, что США в нынешних условиях будут выступать против любого мирного урегулирования в Ливии, поэтому они и выступают за берлинский формат переговоров. Вообще, когда американцы говорят о мире и спокойствии в каком-нибудь регионе, в девяти случаев из десяти речь идет о регионе, где именно они способствуют нарушению мира и спокойствия», — отметил телеведущий.

Последствия «Арабской весны»

В заключение беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей известный интеллектуал обратил внимание на то, что все проблемы, которые сейчас испытывает ливийский народ, берут свое начало с вторжения США и их союзников в Ливию в 2011 году. Он отметил, что трудность урегулирования ливийского конфликта заключается в том, что именно Запад устроил так называемую «Арабскую весну», которая внесла разлад и разногласия не только на Ближнем Востоке, но и в странах Северной Африки, в том числе в Ливии.

Он считает, что именно продолжающаяся негласная поддержка американцами марионеточного протурецкого триполитанского режима является главной причиной текущего обострения ситуации в Ливии.

«Дело даже не в том, доверяет Запад арабским государствам или нет. В конце концов, сами арабские страны по большей части друг другу не доверяют, и в общем то есть за что. Именно Запад, начиная еще с 2010 года, устраивает в арабских государствах череду беспорядков и переворотов. Впрочем, Соединенные Штаты Америки и раньше этим занимались, но тогда это стало единой цельной кампанией, известной как «Арабская весна». Действия осуществлялись по методичке Шарпа, названной «От диктатуры к демократии». Так вот Ливия — это то место, где Западу не удалось ограничиться той самой методичкой, и он вмешался напрямую. Именно американцы причастны к государственному перевороту, естественно сейчас им очень не хочется, чтобы в Ливии восстановился закон и порядок. Именно поэтому Вашингтон добивался международного признания так называемого Правительства национального согласия, представляющего явное меньшинство ливийцев. По этой же причине США не признали парламентские выборы, соответственно, не признают и сформированный по результатам этого волеизъявления парламент, не признают правительство, избранное ливийским народом, и вооруженные силы, возглавляемые фельдмаршалом Халифой Хафтаром», — подытожил Вассерман.

Мирные намерения Каира против имперских амбиций Анкары

Напомним, в начале текущего месяца Египет выступил с инициативой, направленной на возобновление политического диалога в Ливии. Одним из первых шагов на пути реализации этого плана было прекращение боевых действий на всей территории североафриканской страны с 6 часов утра 8 июня, а затем должны были состояться встречи в формате «5+5» под эгидой ООН, что стало бы логичным продолжением пунктов, озвученных по итогам берлинской международной конференции по ливийскому урегулированию.

Однако поддерживаемое Турцией ПНС и его главарь Файез Саррадж отвергли призыв Египта и ряда ведущих мировых держав, продолжив провокации против Ливийской национальной армии. Члены незаконных вооруженных формирований, спонсируемые турками, проигнорировав предложенное перемирие, продолжили наступательные действия в направлении города Сирт и авиабазы ЛНА аль-Джуфра. Таким образом, бездействие международных организаций и ряда государств в вопросе пресечения нарушений со стороны Турции, реализующей собственные геополитические и финансово-экономические интересы в Северной Африке, лишь усложняет и так достаточно непростую ситуацию в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.