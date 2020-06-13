Как актер Ефремов может избежать тюрьмы

Пока общество обсуждает перспективы Михаила Ефремова в колонии, защита актера работает над тем, чтобы этого не случилось никогда.

Можно не сажать. Судебная практика

Кажется невероятным, но по преступлениям вроде инкриминируемого Ефремову ДТП с гибелью человека известны случаи, когда суды прекращали уголовное преследование. Например, пару лет назад Пушкинский городской суд Московской области прекратил уголовное преследование пьяного виновника ДТП. Как сообщает суд, смерть жертвы наступила в результате множественных переломов костей черепа и конечностей с повреждением головного мозга и разрывом внутренних органов.

Такой случай не единичный. В июне 2018 года по делу 22-3618/2018 Краснодарский краевой суд отменил приговор Геленджикского суда и выпустил из-под стражи виновника смертельного ДТП в состоянии опьянения.

Такие вывихи правосудия можно объяснить тем, что до 2019 года максимальная планка наказания за смерть в ДТП по вине алкоголика ограничивалась десятью годами колонии. Сейчас действия пьяного виновника в смертельном ДТП закон называет тяжким преступлением и планка наказания увеличена до 12 лет лишения свободы.

Как Ефремову помогут деньги

Мы, конечно, сейчас не о взятках. В законе есть окно возможности прекращения уголовного преследования по тяжким делам в связи с примирением, в которое защита может протиснуть Михаила Ефремова. Норма части 6 статьи 15 УК позволяет усмотрением суда снизить планку категории конкретного преступления. Назовет суд ефремовское ДТП вместо тяжкого преступлением средней тяжести — и актер, утопив потерпевших в деньгах, смело может претендовать на прекращение уголовного дела.

Если наказания не избежать

Даже при смягчении судом категории преступления по известному ДТП вероятным исходом дела может оказаться отказ суда прекращать уголовное преследование. Это же право суда, а не обязанность. Согласие Михаила Ефремова в суде с предъявленным обвинением снижает максимальную планку наказания с 12 до 8 лет (глава 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Далее суд обязан учесть такое смягчающее обстоятельство, как добровольное возмещение виновным имущественного ущерба и морального вреда (статья 62 УК). И это уже две трети от двух третей. Максимум пять лет и четыре месяца колонии.

Суд вправе применить положения о назначении наказания ниже низшей планки (ст. 64 УК РФ), определяемой сейчас законом в деле Ефремова в пять лет. Получение актером трех лет колонии нарушением уже не будет.

И конечно, назначение условного лишения свободы никто не отменял. При благоприятном развитии ситуации герой новостей вполне может получить три года условно. Защита ждет, пока все СМИ переключатся на новые информационные поводы, а актер Ефремов выступает с публичным покаянием, так необходимым ему для сохранения свободы.

Потерпевшие

Их страдания сейчас едва ли меньше, чем у пьяного виновника ДТП. От поведения потерпевших зависит применение всех перечисленных нюансов закона. Традиционно в уголовном деле следователь допускает одного потерпевшего. Однако претендовать на статус потерпевшего могут одновременно мама, двое сыновей, супруга и внучка-инвалид трагически погибшего Сергея Захарова. От их мнения зависят вердикт суда и сумма возмещения за моральный вред. Размеры разовой желаемой и присужденной компенсации морального вреда и постоянных периодических выплат по потере кормильца со стороны Михаила Ефремова могут совпадать или различаться в сотни раз в зависимости от активности потерпевших.