Сатановский заявил, что США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17

Москва, 13 июня. США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17, отказавшись предоставлять дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского Boeing-777. Об этом в своем блоге заявил политолог Евгений Сатановский.

С его точки зрения, подобные действия американских властей являются странными. Сатановский уверен, что у Соединенных Штатов просто нет снимков, которые смогли показать, кто сбил самолет.

«Просто нет в природе. По крайней мере, подлинных, а изготавливать подделки нет желания», — подчеркнул политолог.

Он заметил, что, скорее всего, скоро это разоблачат, а главе Белого дома Дональду Трампу такой скандал не нужен. Евгений Сатановский назвал «несерьезным» заявление Министерства обороны США о том, что якобы спутниковые снимки ими не предоставляются. Об этом пишет «Царьград».

«Отказ США Гааге в предоставлении спутниковых снимков захлопнул над процессом крышку гроба», — резюмировал политолог.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в июле 2014 года. По предварительным данным, самолет был сбит зенитной ракетой. На борту находились 298 человек, они все погибли.