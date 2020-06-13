Обнищавшие украинские заробитчане угрожают «перепахать майдан» в Киеве

Сразу несколько инициативных общественных групп на Украине в ультимативной форме потребовали от власти разрешения для выезда за рубеж на сезонные работы местным так называемым гастарбайтерам. Тысячи украинцев, желающих работать на территории ЕС в сфере низкоквалифицированного труда, призвали президента и правительство страны «в одностороннем порядке открыть заробитчанам внешние границы».

«Мы сами договоримся со своими европейскими работодателями», — обещают активисты, утверждающие, что офис Владимира Зеленского нарочно медлит со снятием карантинных ограничений для своих соотечественников, готовых собирать клубнику в Польше, добывать глину в Венгрии и укладывать асфальт в Румынии. В случае непринятия президентом и правительством Украины подобного ультиматума они готовы пойти на радикальные меры. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко поспешил опровергнуть информацию об «ограничительных мерах» для потенциальных украинских гастарбайтеров. В интервью журналистам он дал понять, что сегодня власти делают все возможное, дабы «пошагово снимать карантинные запреты», а за действия ЕС в этом контексте Киев не отвечает.

«Чартеры для сезонных работников мы будем организовывать по мере возможности», — резюмировал чиновник.

Эту позицию разделил и сам президент Зеленский.

«Мы никому и ничего не блокируем. Просто есть условия карантина заболевания (речь идет о COVID-19. — Прим. ФАН), — отметил он. — Всех желающих мы отпустим на заработки, пусть работают. Только для этого они должны показать заключенный контракт с определенным работодателем минимум на три месяца».

Однако в рамках упомянутого карантина на территории страны было закрыто до 90% «центров визового обеспечения», выдававших украинским гастарбайтерам лицензии на работу за рубежом.

«Мы были легальными посредниками между руководителями предприятий в ЕС и украинскими наемными работниками, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН экс-сотрудник одного из таких центров в Киевской области Мирослав Кошель. — Из-за COVID-19 мы обанкротились, и теперь нам самим необходимо получать разрешение на дальнейшее функционирование».

По его словам, в настоящее время абсолютное большинство украинцев, пересекающих границу с ЕС в поисках работы, являются нелегалами.

«Через границу они проходят, воспользовавшись правом безвизового режима, но работать там (в странах ЕС) права не имеют, — констатировал Кошель. — Если их застукают за незаконным сбором урожая в Польше или выпасом овец в Португалии, Европу они не увидят как минимум лет пять».

Во избежание развития подобного сценария украинские гастарбайтеры объединяются в сообщества.

«Я ничего не прошу от моей страны, которая сделала меня нищим и обрекла на голодное существование мою семью. Я требую от властей предоставить мне возможность самостоятельно найти себе работу в Евросоюзе или России», — говорится в заявлении киевской общественной организации «Право на труд» (ПНТ).

Это заявление поддержали активисты во Львове, Тернополе, Мукачево, Днепропетровске, Харькове и других крупных и относительно небольших населенных пунктах по всей Украине.

«Если власть не прислушается к нашим требованиям, мы выйдем на улицы и площади своих городов, а затем организуем марш на Киев, — пообещал ФАН один из организаторов протестной акции из Житомирской области Константин Рябовол (имя изменено). — Если будет нужно, мы с моими односельчанами заправим на последние копейки трактора и перепашем (было употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН) майдан в Киеве. Обнищавшим людям теперь терять нечего. Наплевать мне на то, что в Европе к нам (украинским заробитчанам. — Прим. ФАН) [нередко] относятся как к людям второго сорта. Здесь, на родине, мы стали третьесортными».

В серьезность подобных намерений верят даже независимые эксперты.