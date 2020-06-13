Психолог уверен, что попытки ЛГБТ навязать свои ценности уничтожают институт семьи

Москва, 13 июня. Беседы о равноправии ЛГБТ-сообщества скрывают за собой попытку навязать всему миру нетрадиционные ценности, чтобы уничтожить институт семьи, считает семейный психолог Анатолий Добин.

Эксперт подчеркнул, что борьба за равенство — прекрасная вещь, однако это лишь внешняя сторона, прикрывающая атаки на традиционные ценности института семьи.

При этом, как считает психолог, сексуальные предпочтения далеко не всегда делают из человека агрессивного пропагандиста. Он напомнил о высказываниях известных итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана (оба открытые геи), которые выступили против усыновления детей нетрадиционными семьями.

«Они подверглись всеобщей обструкции за это. То есть, если человек гомосексуалист, это не значит, что он поддерживает разговоры о равноправии и участвует в них. Есть люди, которые не разделяют этих взглядов», — сказал Добин в интервью Nation News.

Напомним, одна из поправок к конституции закрепляет понятие брака как союза женщины и мужчины. Всероссийское голосование по поправкам в основной закон пройдет в период с 25 июня по 1 июля.