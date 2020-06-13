Сирия, 13 июня. Террористы похитили и обезглавили сирийского солдата в Идлибе. Шесть новых случаев заболевания COVID-19 были зарегистрированы в Дамаске. Междоусобные стычки боевиков в городе Салькин на северо-западе Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: вместе с отрядами NDF****** продолжают проводить обыски в Западном Дейр-эз-Зоре; потеряли одного из солдат в провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): направила подкрепления к городу Салькин на северо-западе Идлиба, где развернулись междоусобные стычки боевиков.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о выявлении шести новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие проживают в населенном пункте Рас аль-Марра в провинции Дамаск. Напомним, несколько дней назад COVID-19 заразились еще 16 местных жителей, контактировавших с водителем грузовика, которому был поставлен тот же диагноз. Известно, что он осуществлял рейсы в Иорданию. С учетом последних зарегистрированных случаев, общее число инфицированных в стране достигло 170 человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (SteeleSyAA) сообщает о том, что объединенные войска Сирийской Арабской Армии (САА) и Национальных сил обороны (SDF) не перестают обследовать пустынную местность на западе Дейр-эз-Зора в целях ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Обыски проводятся в районе административной границы с провинцией Хомс. Как известно, террористы, которые время от времени осуществляют вылазки на данном направлении, пользуются поддержкой сил международной коалиции, базирующихся в 55-километровой зоне на границе с Ираком и Иорданией. Об этом не раз заявляли пленные джихадисты группировки.

Провинция Даръа

В провинции произошло нападение на одного из бывших боевиков вооруженной оппозиции, которому удалось урегулировать свой правовой статус с сирийским правительством. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что неизвестные застрелили сирийца неподалеку от перехода «Насиб» на границе с Иорданией. По данным SOHR, убитый примирился с властями еще во время освободительной операции Сирийской Арабской Армии (САА) под названием «Базальт», проводившейся летом 2018 года. О том, боевики, какого из антиправительственных формирований несут ответственность за организацию вылазки, пока неизвестно.

Провинция Идлиб

В зоне «Большого Идлиба» вспыхнули столкновения между боевиками вооруженной оппозиции. Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что междоусобные стычки произошли в городе Салькин к северо-западу от административного центра провинции. Отмечается, что поводом для вооруженного конфликта стало избиение радикала, прибывшего из города Маарет ан-Нуман — его обвинили в краже. О последствиях развернувшихся боев пока ничего неизвестно. Отмечается, что Салькин контролируется боевиками группировки «Джунд аль-Акса», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1*. После инцидента в город были направлены подкрепления террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), которые начали патрулировать улицы города.

Между тем на линии соприкосновения с правительственными войсками продолжаются провокации со стороны террористов. Тот же источник заявляет, что боевики организовали похищение одного из сирийских солдат, патрулировавших территорию. Личность сирийца была установлена — им оказался молодой человек по имени Лейс Мухаммад. Джихадисты обезглавили его и, воспользовавшись социальными сетями убитого, выложили видео и фото на его страницу в сети Facebook. Таким образом, боевики не перестают нарушать действующий на линии разграничения режим тишины, который вступил в силу в ночь с 5 на 6 марта.

1 Организация запрещена на территории РФ.