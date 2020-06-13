Семья погибшего в ДТП с Ефремовым будет добиваться справедливого наказания для актера

Москва, 13 июня. Михаил Ефремов через видеоролик извинился перед семьей погибшего водителя Сергея Захарова. Близкие отказались принимать слова раскаяния и прощения, сообщил адвокат Александр Добровинский.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты», — прокомментировал адвокат ответ близких Захарова.

Брат покойного подчеркнул, что о мирном исходе дела и речи быть не может — слишком поздно для этого. Не нуждаются родственники и в финансовой компенсации, о которой на видео говорил актер.

Адвокат семьи подчеркнул, что сторона потерпевшего готова добиваться справедливого наказания для Ефремова.

Напомним, что Михаил Ефремов является виновником аварии, произошедшей 8 июня в Москве. Установлено, что в нетрезвом виде он ехал за рулем джипа, машина пересекла встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого погиб.

Суд постановил отправить его под домашний арест до 9 августа. Адвокат Леонид Ольшанский объяснил такую меру пресечения тем, что актер, хоть и совершил смертельную аварию, но с места ДТП не сбежал. В СИЗО, как правило, отправляют фигурантов дел об убийстве, грабеже, терроризме, сообщает KP.ru.