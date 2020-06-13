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ФАН-ТВ

Более десятка грузовиков перевернулись на трассе из-за сильного ветра. ФАН-ТВ

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Порывистый ветер в Ставропольском крае оказался настолько сильным, что перевернул 11 грузовых автомобилей на трассе — они упали в кювет.

Природная аномалия случилась в 40 км от города Минеральные Воды. Опрокинутыми оказались 9 грузовых «Газелей» и две фуры.

В региональном МЧС сообщили, что спасателям пришлось использовать специальную технику, чтобы вытащить грузовики на дорогу.

42 человека и 15 единиц техники занимались ликвидацией последствий разбушевавшейся стихии. Также сообщается, что никто из водителей не пострадал.

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