Более десятка грузовиков перевернулись на трассе из-за сильного ветра. ФАН-ТВ

Порывистый ветер в Ставропольском крае оказался настолько сильным, что перевернул 11 грузовых автомобилей на трассе — они упали в кювет.

Природная аномалия случилась в 40 км от города Минеральные Воды. Опрокинутыми оказались 9 грузовых «Газелей» и две фуры.

В региональном МЧС сообщили, что спасателям пришлось использовать специальную технику, чтобы вытащить грузовики на дорогу.

42 человека и 15 единиц техники занимались ликвидацией последствий разбушевавшейся стихии. Также сообщается, что никто из водителей не пострадал.