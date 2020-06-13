В Сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото «летящей» покойной жены

Москва, 13 июня. Радиоведущий Андрей Норкин рассказал своим подписчикам о планах на будущее после смерти супруги Юлии. Своими мыслями он поделился в профиле в Instagram.

Норкин поблагодарил всех, кто поддержал его теплым словом в тяжелый момент. Под постом радиоведущий опубликовал фотографию своей покойной жены, сделанную на острове Родос. На снимке счастливая Юлия подняла руки вверх.

«Я буду помнить ее такой — летящей и радостной. И я буду жить дальше. Надеюсь, жить счастливо. И у меня к вам большая просьба: «Будьте счастливы и запомните Юльку — летящей!», — написал Андрей Норкин.

Подписчики выразили слова поддержки телеведущему, который потерял любимую женщину.

«Андрей, держитесь, ваша Юля останется с вами вот такой, счастливой и улыбающейся навсегда», — написала nataliyasobol. «Да, жизнь продолжается, надо жить, мир вашему дому и здоровья всем», — поддержала tatiana_klimacheva Андрея Норкина в стремлении продолжать жить. «Глубоко скорбим. Помним вашу супругу как чистого, неординарного, порядочного журналиста. Для нас, слушателей, это тоже потеря. Скорбим вместе с вами», — добавила gera_rena.

Напомним, известный продюсер Ирина Аманти прокомментировала последнее публичное выступление Юлии Норкиной на шоу «Пусть говорят», выпуск которого вышел в эфир уже после ее смерти.

Известная российская телеведущая Юлия Норкина ушла из жизни 5 июня в возрасте 52 лет. Ее похороны прошли на Новодеревенском кладбище в Пушкино.