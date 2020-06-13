Норкин показал архивное фото с «летящей» женой

Москва, 13 июня. Телеведущий Андрей Норкин показал архивную фотографию «летящей и радостной» супруги Юлии, которая умерла в начале июня.

Журналист опубликовал в своем профиле в Instagram фотографию жены, которая была сделана на Родосе. На кадре женщина с «распахнутыми руками» сидит за пляжным столиком под зонтом.

«Руки подняты, как будто она хочет взлететь. Я буду помнить ее такой — летящей и радостной», — написал вдовец.

Он выразил надежду, что будет жить дальше счастливо, призвал интернет-пользователей быть счастливыми и запомнить «Юльку летящей».

Трагедия в семье Норкиных произошла 5 июня. Радиоведущая скончалась на 53-м году жизни от инфаркта. Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Ранее подруга Юлии Норкиной певица Мила Романиди сообщила, что у журналистки были грандиозные планы на будущее. Последний раз подруги виделись на съемках одной из программ перед введением режима самоизоляции. Тогда Норкина рассказала, что с нетерпением ждет лета, чтобы уехать вместе с детьми в Болгарию.