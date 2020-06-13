Рустам Солнцев рассказал, как Ефремов напророчил себе 10 лет тюрьмы

Москва, 13 июня. Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию, сам себе напророчил тюремный срок. Пост с видеороликом и своим комментарием опубликовал в Instagram Рустам Солнцев.

На давнишнем видео Ефремов пел в караоке песню, где в одной из строчек были такие слова: «А я сяду на десять лет».

«Дядя Миша все предвидел», — написал в публикации бывший участник «Дома-2» Солнцев.

Ведь максимальным сроком наказания для актера может быть 12-летний срок заключения.

Напомним, что 8 июня в Москве Михаил Ефремов на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с фургоном, водитель которого погиб в медучреждении. Эксперты установили, что актер ехал пьяным, к тому же, в его крови выявлены следы наркотиков.

В настоящее время он находится под домашним арестом.

Добавим, что через Instagram дочь актера Анна-Мария принесла свои соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова, пишет Ura.ru.