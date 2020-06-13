Устанавливаются обстоятельства крушения самолета в Самарской области. События дня. ФАН-ТВ

Два человека погибли при крушении самолета ЯК-52 Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета ЯК-52 в Самарской области. ЧП произошло в районе аэропорта Бобровка. Самолет принадлежал местному аэроклубу. Выполнял плановый полет. В результате падения погиб восемнадцатилетний курсант ДОСААФ и его 56-летний инструктор. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Россиянам не нужны справки для получения пособий Россиянам не обязательно предоставлять справки для получения пособий и выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правительства. Все необходимые сведения госорганы будут получать сами, друг от друга. Касается, это, к примеру, выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Сделать получение социальной помощи простым и доступным — задача, которую правительству поставил президент. У органов исполнительной власти в регионах нет доступа к некоторым данным. Согласно распоряжению, теперь он будет. Перечень информации, которой смогут воспользоваться региональные власти, расширится. Речь идет в том числе о сведениях социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

В Петербурге откроются парикмахерские и библиотеки В Петербурге возобновят работу парикмахерские, библиотеки и фотомастерские. Соответствующее постановление о послаблении ограничений подписал губернатор города Александр Беглов. Документ опубликован на официальном сайте администрации. Так с 15 июня разрешена работа мебельных магазинов, риэлтерских и рекрутинговых организаций, будет открыта аренда велосипедов и самокатов, при условии регулярной обработки. Допускается проведение государственной итоговой аттестации в техникумах и колледжах. Возобновятся тренировки в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях. Кроме этого с 15 числа вновь будут действовать льготные и бесплатные проездные билеты в пригородных поездах и автобусах. Остаются закрытыми торговые центры. По-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада Победы 24 июня. Также обсуждается вопрос о проведении музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».