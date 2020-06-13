Киев поддержал украинского журналиста-русофоба после получения российского паспорта

Журналист русофобского издания «Радио Свобода» Павел Казарин оказался обладателем паспорта гражданина РФ. Точнее, сразу двух паспортов: внутреннего и для выезда за границу.

Учитель патриотизма оплошал

Борца с «российской агрессией» вывел на чистую воду известный блогер Анатолий Шарий. Выяснилось, что Казарин и его семья ходатайствовали о получении российского гражданства сразу после крымского референдума. Разумеется, с друзьями-патриотами журналист не поделился этой информацией. Оно и понятно — знания умножают печали.

«Это тогда, когда он рассказывал, что они все очутились в ужасе, агрессии и нереальности оккупации», — отметил Шарий, разоблачивший двуликого коллегу.

Действительно, Казарин известен своей антироссийской позицией. Он много писал о «войне России против Украины», жестко осуждал политические силы и СМИ, продвигающие «московские нарративы». Горячо поддерживал Майдан и АТО, ясное дело. За свою идеологическую подкованность Павел даже получил прозвище «политрук». И тут, на тебе, российский паспорт…

«Когда человек, рысью побежавший в начало очереди за российскими паспортами — двумя!!! — смеет учить кого-то патриотизму, смеет кого-то клеймить пророссийским, вообще что-то смеет, то это значит, что он неисправимо наглый идиот», — пишет народный депутат «Слуги народа» Макс Бужанский.

Версия Казарина: проклятый COVID-19

Несколько часов после разоблачения Казарин тщетно пытался найти удобоваримое объяснение своих действий. Известный адвокат Андрей Портнов предложил горе-патриоту выложить карты на стол, чтобы не пришлось добывать информацию «в потусторонних мирах». Злой юрист даже хотел выдворить Павла за пределы Украины.

Будучи загнанным в угол, Казарин-таки опубликовал Facebook-исповедь. Рассказ получился странный.

«Я планировал написать этот пост чуть позже, но могу и чуть раньше», — издалека зашел журналист.

Ну да, можно было и попозже, конечно. Всего-то шесть лет прошло, к чему спешка? Рубить с плеча в таких делах нельзя.

«2014-й в Крыму Россия объявила переходным годом и украинские документы ходили наравне с российскими. Впрочем, всех сразу предупредили о том, что это временное», — продолжает Казарин свою витиеватую повесть.

Очевидно, Павел намекает, якобы без российского паспорта он не смог бы свободно перемещаться между Украиной и Россией, в частности, Крымом. В противном случае непонятно, для чего эта информация нужна читателю.

Заметим, что подобные намеки не имеют ничего общего с реальным положением дел. Чтобы посещать Россию, в том числе и Крым, украинцам совершенно не обязательно иметь российский паспорт.

Как известно, весной 2014 подавляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение с Россией. «За» проголосовали более 96% участников референдума. Волеизъявление прошло при высочайшей явке — более 84%.

Но жители полуострова, сделавшие иной выбор, никак не были ущемлены в своих правах. Так что Павел напрасно пытается сделать из себя жертву обстоятельств.

«Последние два года я буду собирать справки для выхода из российского гражданства», — пишет Казарин.

Журналист утверждает, что выйти из российского гражданства ему помешал исключительно коронавирус. Но верится с трудом...

Решительное осуждение и категорическая поддержка

Националистическая общественность вынуждена была принять горькую правду. Даже украинская версия «Википедии» внесла необходимые коррективы в биографию своего героя. Правда, раздел «Взгляды» теперь выглядит скупо: «Выступал в защиту заключенного в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова». Вот и все. О поддержке Майдана, АТО и героической борьбе с «российской агрессией» ничего не слыхать. Вероятно, авторский коллектив ожидает дальнейших указаний.

Между тем, представители киевской власти уже выразили Казарину «категорическую поддержку».

«Павел Казарин, категорически поддерживаю! Слава Украине!», — написал в Facebook советник МВД Украины Зорян Шкиряк, добавив к своему посту национальный флаг и два сердечка.

Не будем гадать, к чему это Зорян…

Странное дело. Ведь раньше официальный Киев клеймил бывших соотечественников, которые решили получить российское гражданство. Власти Украины категорически осуждали выдачу паспортов РФ в Донбассе. Вот одно из заявлений украинского внешнеполитического ведомства по этому поводу.

«МИД Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства России на украинских граждан — жителей Донецкой и Луганской областей Украины», — гласит одно из заявлений МИД Украины.

Судя по «кейсу Казарина», эти замечания актуальны лишь для жителей Донбасса. Если ты настоящий патриот и борец с Москвой, то в российском паспорте ничего постыдного нет.

Хотя блогер Анатолий Шарий советует жителям республик смело ходатайствовать о получении российского гражданства. Если уж МВД Украины и лично Зорян Шкиряк дают добро, то кого стесняться?