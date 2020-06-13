Загорского ужаснул вид превратившейся в свалку могилы Крылатова

Москва, 13 июня. Продюсер Андрей Загорский, курирующий проект «Мемориалы России», рассказал, что могила легендарного композитора Евгения Крылатова находится в ужасающем состоянии.

В распоряжении редакции Nation News оказались снимки, которые были сделаны одним из посетителей Митинского кладбища. Он отметил, что могила Евгения Крылатова похожа на свалку, а крест покосился. Эту ситуацию прокомментировал Андрей Загорский, который работал с композитором последние годы его жизни.

Загорский пришел в ужас от увиденного и пообещал, что лично приведет могилу в порядок.

«Видно, что могила легендарного композитора Евгения Крылатова находится в ужасающем состоянии. Крест покосился, венки лежат с прошлого года, жухлая трава. Я буду приводить ее в порядок», — заявил он.

По словам Загорского, Крылатов был очень скромным человеком, который болезненно переживал смерть своей супруги.

Советский и российский композитор Евгений Крылатов ушел из жизни на 86-м году жизни в мае прошлого года. Прощание артистом прошло в Московском доме композиторов. Поэт-песенник Юрий Энтин тогда заявил, что Евгений Крылатов хотел, чтобы во время его похорон звучала музыка к фильму «Русалочка», где были такие слова: «Я бессмертную душу хочу обрести». Похоронили композитора на Митинском кладбище.