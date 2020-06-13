Семья погибшего в ДТП с Ефремовым курьера отказалась брать деньги у актера

Москва, 13 июня. Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова отказалась от денежной компенсации от Михаила Ефремова и намерена добиваться справедливого наказания для актера.

Адвокат сообщил, что родственники погибшего в ДТП намерены идти до конца и добиваться справедливого суда над Ефремовым. Он отметил, что артист может внести свой вклад в борьбу с пьянством за рулем, это будет его личная инициатива, сообщил telegram-канал LifeShot.

«О мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — добавил адвокат.

Ефремов записал видеоролик, в котором принес изменения семье. Актер заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с его участием в понедельник. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей».

В понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Ефремова. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В обвинение против актера добавили пункт о его наркотическом опьянении. Никита Ефремов ранее прокомментировал инцидент. Актер назвал случившееся «большой трагедией».