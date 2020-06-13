Подруга Норкиной рассказала о грандиозных планах радиоведущей на лето

Москва, 13 июня. Певица Мила Романиди призналась, что не может поверить в смерть ведущей Юлии Норкиной. По словам исполнительницы, у Норкиной были грандиозные планы на лето.

Романиди уверена, Норкина вовсе не собиралась умирать. Певица отметила, что ведущая была сильной и волевой женщиной, всегда заступалась за героев своих программ и могла сказать важные слова.

«Все-таки жизнь – хрупкая субстанция. Никогда не знаешь, что будет через пять минут», — добавила певица в комментарии «Собеседнику».

Романиди считает, что Норкина всегда была справедлива и очень любила своих детей. Ведущая с любовью говорила о своей семье и гордилась успехами детей. Певица вспомнила, что последний раз виделась с Норкиной на съемках до введения карантина. Романиди рассказала о предсмертном желании ведущей.

«В гримерке долго разговаривали о жизни, хохотали. Я и подумать не могла, что вскоре случится такая трагедия! У нее были грандиозные планы. Она сказала, что ждет лета, чтобы поехать с детьми отдыхать в Болгарию. Без конца говорила о море!» — рассказала Романиди.

Норкина скоропостижно скончалась 5 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Ранее бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена рассказала, что Норкина незадолго до смерти выглядела печальной.