Киселев: Российская культура отлично проживет без таких персонажей, как Ефремов

Российская культура превосходно справится и без таких людей, как Михаил Ефремов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

Так собеседник ФАН прокомментировал видеообращение посаженного под домашний арест заслуженного артиста России, в котором тот принес извинения семье жертвы инициированной им аварии. Актер пообещал материально помочь родственникам погибшего, заявив, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить свою вину». Ефремов назвал пьяную езду за рулем непростительным грехом и признался, что не знает, как ему дальше жить с таким грузом ответственности.

«Это большая человеческая трагедия, — заявил Киселев. — Стать убийцей — далеко не самая завидная участь, так что Ефремов, на мой взгляд, вполне искренен, когда говорит о своем раскаянии. В некоторой степени он даже вызывает сочувствие».

Однако, продолжил телеведущий, это ни в коем случае не должно отменять правосудие: актер совершил тяжкое преступление и теперь обязан понести за него заслуженное наказание. Вместе с тем собеседник ФАН затруднился сказать, будет ли заслуженный артист прощен обществом и сможет ли он вернуться к актерской карьере после отбывания наказания.

«Я не являюсь членом его фан-клуба, — отметил Киселев. — И вообще считаю, что Ефремов стал позором для своих родителей еще задолго до этой аварии. Дальнейшая творческая судьба этого человека меня не интересует — впрочем, как и его прошлое. Думаю, наша культура отлично проживет без таких вот персонажей».

Напомним, в понедельник, 8 июня, актер Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения (экспертиза обнаружила в его крови 2,1 промилле алкоголя, что соответствует одной выпитой бутылке водки), спровоцировал ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Помимо алкоголя, в крови заслуженного артиста были обнаружены остаточные следы наркотиков: каннабиса и кокаина. Следствием возбуждено два уголовных дела: сбыт наркотических средств, а также нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее за собой смерть человека. И если по первому делу артист проходит как свидетель, то по второму ему грозит до 12 лет лишения свободы.