Голикова назвала сроки начала производства вакцины от коронавируса в России

Москва, 13 июня. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила о том, что две вакцины от коронавируса, созданные Институтом им. Гамалеи и центром «Вектор», могут быть зарегистрированы в августе.

По словам чиновницы, если это произойдет, то, вероятно, в сентябре начнется уже промышленное производство вакцин.

Напомним, что ранее руководитель министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял о том, что на российском рынке появятся сразу несколько препаратов против коронавируса.

Добавим, что при разработке одной из вакцин в РФ использовались наработки французских и китайских специалистов. Лекарство создавалось на основе препарата против малярии, о чем сообщало ранее радио Sputnik.