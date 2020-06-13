Друг Ефремова Гармаш нарушил те же правила за несколько дней до смертельного ДТП

Москва, 13 июня. Большое количество нарушений правил дорожного движения объединяет актера театра и кино Михаила Ефремова с его друзьями Сергеем Гармашем и Иваном Стебуновым, которые первые прибыли на место смертельного ДТП в Москве.

После аварии, в которой по вине Ефремова погиб человек, стали появляться интересные подробности. У актера накопилось порядка 50 штрафов за нарушение ПДД. Оказывается, друзья артиста также не без греха. Друг Ефремова Сергей Гармаш получил как минимум 39 штрафов, а Иван Стебунов — 34. Об этом пишут «Дни.ру».

Примечательно, что за несколько дней до смертельной аварии Гармаш повторил то, что сделал Ефремов: пересек сплошную линию, которая разделяет встречные потоки движения.

Как сообщает «Ридус», в минувший понедельник Михаил Ефремов спровоцировал серьезную аварию в Москве на Смоленской площади. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и влетел в грузовик, напоминает телеканал «360». Его водитель скончался. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков.

В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, его переквалифицировали на часть 4 (пункт «А») статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Юрист и правозащитник Матвей Цзен заявил, что Михаил Ефремов может получить до 12 лет тюрьмы.