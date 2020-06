Американский террор в Сирии набирает обороты. Колонка Комиссара Яррика

Деятельность США в Сирии все чаще вызывает раздражение среди местного населения. Оно и не удивительно: американский воинский контингент не делает для мирных жителей абсолютно ничего, не помогает ему с решением проблем, никак не реагирует на преступления, совершаемые подконтрольными им курдскими вооруженными формированиями. Помимо этого, США занимаются обыкновенным воровством, вывозя из Сирии тысячи тонн сирийской нефти. И это прекрасно понимают местные жители, которые продолжают протесты на оккупированной территории.

О том, как вновь в сирийском Заевфратье вспыхнули протесты местного населения против эгоистической политики США, кто их подавляет и какими брутальными средствами достигается воля западных хозяев, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Протесты в Дейр-эз-Зоре

Деятельность американцев и подконтрольных им формирований на востоке Сирии, по всей видимости, окончательно надоела местному населению. По сообщениям местных источников и сирийских информационных агентств, 11 июня 2020 года жители нескольких деревень и поселков в провинции Дейр-эз-Зор вышли на акции протестов против присутствия США в Сирии, деятельности подчиненных им вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF) и отрядов карателей из курдской службы безопасности «Асайиш».

Protest in eastern #Deirezzor province continue. These protests are against the Kurdish militia and US military’s activities and raids in the region #Syria #SDF #USA #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/JEMvyheGzv — Steele M (@SteeleSyAA) June 9, 2020

Местные источники сообщают о том, что в провинции Дейр-эз-Зор жители деревень и городов Аль-Изба, Акидат, Аль-Касра, Мухаймида, Загайр-Джазира, Сабха, Дибан, Хаваидж, Ас-Сувар и Шхиль вышли на улицы, держа в руках плакаты с требованием остановить беззаконие, учиняемое SDF и американским оккупационным контингентом. Протестующие обвиняли вооруженные курдские отряды и службу безопасности «Асайиш» в терроре местного населения.

خروج مظاهرات لليوم الثاني شرقي دير الزور في بلدات الكسرة والحوايج والصبيحة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية. pic.twitter.com/xEyq9VGJTi — مركز حلب الإعلامي (@AleppoAMC) June 9, 2020

По их словам, члены SDF постоянно грабят местных жителей, отбирая товары и деньги, а также требуют долю с местных торговцев. Все несогласные с действиями курдских отрядов сразу обвиняются в связях с ИГИЛ1 (организация запрещена в России) и арестовываются «Асайиш». По словам протестующих, арест равнозначен смертному приговору: лишь трое из десятерых арестованных и посаженных в тюрьму дают о себе знать, остальные пропадают бесследно. При этом задержанные подвергаются пыткам и издевательствам «Асайиш», зачастую с летальным исходом.

Protests continue all over eastern #Deirezzor province. Residents are concerned about the #SDF and #USA military raids on their villages and lack of transparency with oil revenues in the region #Syria #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/NfiNlxHz2C — Steele M (@SteeleSyAA) June 10, 2020

Однако наиболее гневные возгласы протестующих раздавались в адрес США, которые, по мнению участников акции, незаконно оккупируют территории востока Сирии и воруют сирийскую нефть, которая по праву принадлежит народу Сирийской Арабской Республики. Местные жители требовали расформирования SDF, службы безопасности «Асайиш», вывода американских военных со всей территории востока Сирии, а также возвращения нефтяных месторождений под контроль сирийского народа. Апофеозом акции, как и на прошедшей накануне антиамериканской акции в сирийском городе Эс-Сувейда, стало сожжение флага США, а также символики SDF.

Residents in the town of al Shaddadi prepare for overnight protests against the Kurdish militia and US military operations in the area #Hasakah province northeastern #Syria #SDF #USA #Syrianarmy????????please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates ???????? pic.twitter.com/yrnX5Q9c0V — Steele M (@SteeleSyAA) June 11, 2020

Стоит отметить, что подобные акции протеста происходят не в первый раз. Присутствие США в Сирии, а также действия курдских боевиков крайне сильно раздражают местное население. Жители устали от творящегося в отношении них террора и беззакония. И вероятнее всего, подобные акции не прекратятся до полного окончания американской оккупации и курдского беззакония.

«Асайиш» — бич США на востоке Сирии

Но судя по всему, американский террор в Сирии только набирает обороты. Работа США по созданию искусственного марионеточного государства под условным названием «Сирийский Курдистан» идет полным ходом, и никто из «гегемонов» не желает останавливаться на полпути.

Силами Вашингтона была создана полностью контролируемая и выполняющая американскую волю «Автономная администрация Севера и Востока Сирии». Ее задача — доводить волю американских хозяев до простого населения оккупированного США востока Сирии. При этом для реализации приказов Вашингтона, а также усмирения несогласных с его приказами у контролируемой США «Автономной администрации…» есть практически идеальный инструмент воздействия. Имя ему — так называемая курдская служба безопасности «Асайиш».

Изначально организация выполняла функции добровольной милиции, которая осуществляла обеспечение общественного порядка в курдских поселениях в то время, когда ударные курдские подразделения SDF вели борьбу с террористической организацией ИГИЛ в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. Ну или делали вид, что боролись, иначе как объяснить, что в составе «Демократических сил» появились люди, которые имели темное прошлое в рядах ИГИЛ? (Подробнее об этом читайте в статье проекта «Антитеррор» о деятельности SDF.)

Однако с началом американской интервенции и продвижения политики Вашингтона на востоке Сирии «Асайиш» превратилась в инструмент подавления несогласных, став самым настоящим карательным органом на службе США. По данным различных правоохранительных организаций, только за последние несколько лет число арестованных и направленных в тюрьмы жителей восточных регионов Сирии превысило 11 тысяч человек. При этом о судьбе 7300 человек на данный момент нет никакой информации — с ними нет связи, а места их заключения неизвестны. Принимая во внимание методы «Асайиш», не исключено, что «пропавшие без вести» попросту убиты или не пережили садистских пыток, целью которых было вынудить арестованных признать себя виновными в связях с ИГИЛ или заставить отказаться от своих взглядов.

Удар по союзникам

Любопытно, что «под нож» курдских карателей попадают и их бывшие соратники. Одним из основных препятствий на пути реализации планов США по созданию «Сирийского Курдистана» является связь большинства курдов и их политических объединений с «Рабочей партией Курдистана» (РПК). Данная организация рядом государств признана террористической, в том числе и США. Правда, долгое время этот нюанс никак не мешал американцам с ней сотрудничать ради беспрепятственной оккупации востока Сирии.

Для создания «Сирийского Курдистана» курды, по мнению Вашингтона, должны примириться с Турцией, для которой «Рабочая партия Курдистана» является региональным врагом №1. Помимо этого, американский проект по созданию подконтрольного курдского государства предусматривает их отказ от всех связей с данной организацией. Для этого Вашингтон начал процедуру отделения сирийских курдов от связей с «Рабочей партией Курдистана».

Мы уже можем наблюдать, как членов РПК постепенно выдавливают со всех руководящих должностей на востоке Сирии, подчиненные ей вооруженные формирования разоружают либо передают в подчинение к лояльным США силам. Так, по указаниям американцев подконтрольные им курдские вооруженные формирования срывают плакаты и фотографии членов «Рабочей партии Курдистана», погибших в реальных боях против ИГИЛ. Теперь память о них по приказу Вашингтона должна быть стерта и выкинута на помойку истории. Кроме того, проамериканские вандалы срывают флаги партии с административных зданий, а ее члены подвергаются нападениям со стороны «неизвестных лиц». При этом все, кто сопротивляются происходящему, мгновенно арестовываются «Асайиш» и увозятся в неизвестном направлении.

"PKK goal is not the foundation of a Kurdish nationstate. The movement intends to establish federal structures in Iran, Turkey, Syria, and Iraq"... Yesterday Mazloum Abdi stated that SDF is not a Kurdish movement, but for all of Syria. So how can unification work? — ???????????????????????????? ???????????????????????????????? (@MArizanti) June 13, 2020

Дошло до того, что главарь «Демократических сил Сирии», бывший курдский террорист Мазлум Абди на полном серьезе заявил, что SDF не являются чисто курдским движением, а предназначено для всей Сирии. Тем самым Абди дал понять, что движение курдов для него ушло в историю.

Цепные псы США участвуют во всех акциях террора против мирного населения востока Сирии. Так, отряды «Асайиш» жестоко разогнали протестующих на недавних акциях против американской оккупации в населенных пунктах Аш-Шаддади и Джазра. В результате действий службы безопасности десятки мирных жителей получили ранения, а сотни были арестованы. Также поступает информация о том, что в результате подавления акций протеста силами безопасности были убиты несколько человек.

К сожалению, стоит отметить, что подобная практика со стороны контролируемой американцами «Асайиш» давно стала нормой на востоке Сирии. Самые главные «борцы за демократию и права человека» в лице США ради достижения своих целей устраивают самый настоящий террор в отношении местного населения руками специально обученных отрядов, и конца этому кровавому аду, вероятнее всего, не будет.

1 Организация запрещена на территории РФ.