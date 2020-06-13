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Американский террор в Сирии набирает обороты. Колонка Комиссара Яррика

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Американский террор в Сирии набирает обороты. Колонка Комиссара Яррика

Деятельность США в Сирии все чаще вызывает раздражение среди местного населения. Оно и не удивительно: американский воинский контингент не делает для мирных жителей абсолютно ничего, не помогает ему с решением проблем, никак не реагирует на преступления, совершаемые подконтрольными им курдскими вооруженными формированиями. Помимо этого, США занимаются обыкновенным воровством, вывозя из Сирии тысячи тонн сирийской нефти. И это прекрасно понимают местные жители, которые продолжают протесты на оккупированной территории.

О том, как вновь в сирийском Заевфратье вспыхнули протесты местного населения против эгоистической политики США, кто их подавляет и какими брутальными средствами достигается воля западных хозяев, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Протесты в Дейр-эз-Зоре

Деятельность американцев и подконтрольных им формирований на востоке Сирии, по всей видимости, окончательно надоела местному населению. По сообщениям местных источников и сирийских информационных агентств, 11 июня 2020 года жители нескольких деревень и поселков в провинции Дейр-эз-Зор вышли на акции протестов против присутствия США в Сирии, деятельности подчиненных им вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF) и отрядов карателей из курдской службы безопасности «Асайиш».

Местные источники сообщают о том, что в провинции Дейр-эз-Зор жители деревень и городов Аль-Изба, Акидат, Аль-Касра, Мухаймида, Загайр-Джазира, Сабха, Дибан, Хаваидж, Ас-Сувар и Шхиль вышли на улицы, держа в руках плакаты с требованием остановить беззаконие, учиняемое SDF и американским оккупационным контингентом. Протестующие обвиняли вооруженные курдские отряды и службу безопасности «Асайиш» в терроре местного населения.

По их словам, члены SDF постоянно грабят местных жителей, отбирая товары и деньги, а также требуют долю с местных торговцев. Все несогласные с действиями курдских отрядов сразу обвиняются в связях с ИГИЛ1 (организация запрещена в России) и арестовываются «Асайиш». По словам протестующих, арест равнозначен смертному приговору: лишь трое из десятерых арестованных и посаженных в тюрьму дают о себе знать, остальные пропадают бесследно. При этом задержанные подвергаются пыткам и издевательствам «Асайиш», зачастую с летальным исходом.

Однако наиболее гневные возгласы протестующих раздавались в адрес США, которые, по мнению участников акции, незаконно оккупируют территории востока Сирии и воруют сирийскую нефть, которая по праву принадлежит народу Сирийской Арабской Республики. Местные жители требовали расформирования SDF, службы безопасности «Асайиш», вывода американских военных со всей территории востока Сирии, а также возвращения нефтяных месторождений под контроль сирийского народа. Апофеозом акции, как и на прошедшей накануне антиамериканской акции в сирийском городе Эс-Сувейда, стало сожжение флага США, а также символики SDF.

Стоит отметить, что подобные акции протеста происходят не в первый раз. Присутствие США в Сирии, а также действия курдских боевиков крайне сильно раздражают местное население. Жители устали от творящегося в отношении них террора и беззакония. И вероятнее всего, подобные акции не прекратятся до полного окончания американской оккупации и курдского беззакония.

«Асайиш» — бич США на востоке Сирии

Но судя по всему, американский террор в Сирии только набирает обороты. Работа США по созданию искусственного марионеточного государства под условным названием «Сирийский Курдистан» идет полным ходом, и никто из «гегемонов» не желает останавливаться на полпути.

Силами Вашингтона была создана полностью контролируемая и выполняющая американскую волю «Автономная администрация Севера и Востока Сирии». Ее задача — доводить волю американских хозяев до простого населения оккупированного США востока Сирии. При этом для реализации приказов Вашингтона, а также усмирения несогласных с его приказами у контролируемой США «Автономной администрации…» есть практически идеальный инструмент воздействия. Имя ему — так называемая курдская служба безопасности «Асайиш».

Изначально организация выполняла функции добровольной милиции, которая осуществляла обеспечение общественного порядка в курдских поселениях в то время, когда ударные курдские подразделения SDF вели борьбу с террористической организацией ИГИЛ в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. Ну или делали вид, что боролись, иначе как объяснить, что в составе «Демократических сил» появились люди, которые имели темное прошлое в рядах ИГИЛ? (Подробнее об этом читайте в статье проекта «Антитеррор» о деятельности SDF.)

Американский террор в Сирии набирает обороты. Колонка Комиссара Яррика

Однако с началом американской интервенции и продвижения политики Вашингтона на востоке Сирии «Асайиш» превратилась в инструмент подавления несогласных, став самым настоящим карательным органом на службе США. По данным различных правоохранительных организаций, только за последние несколько лет число арестованных и направленных в тюрьмы жителей восточных регионов Сирии превысило 11 тысяч человек. При этом о судьбе 7300 человек на данный момент нет никакой информации — с ними нет связи, а места их заключения неизвестны. Принимая во внимание методы «Асайиш», не исключено, что «пропавшие без вести» попросту убиты или не пережили садистских пыток, целью которых было вынудить арестованных признать себя виновными в связях с ИГИЛ или заставить отказаться от своих взглядов.

Удар по союзникам

Любопытно, что «под нож» курдских карателей попадают и их бывшие соратники. Одним из основных препятствий на пути реализации планов США по созданию «Сирийского Курдистана» является связь большинства курдов и их политических объединений с «Рабочей партией Курдистана» (РПК). Данная организация рядом государств признана террористической, в том числе и США. Правда, долгое время этот нюанс никак не мешал американцам с ней сотрудничать ради беспрепятственной оккупации востока Сирии.

Для создания «Сирийского Курдистана» курды, по мнению Вашингтона, должны примириться с Турцией, для которой «Рабочая партия Курдистана» является региональным врагом №1. Помимо этого, американский проект по созданию подконтрольного курдского государства предусматривает их отказ от всех связей с данной организацией. Для этого Вашингтон начал процедуру отделения сирийских курдов от связей с «Рабочей партией Курдистана».

Мы уже можем наблюдать, как членов РПК постепенно выдавливают со всех руководящих должностей на востоке Сирии, подчиненные ей вооруженные формирования разоружают либо передают в подчинение к лояльным США силам. Так, по указаниям американцев подконтрольные им курдские вооруженные формирования срывают плакаты и фотографии членов «Рабочей партии Курдистана», погибших в реальных боях против ИГИЛ. Теперь память о них по приказу Вашингтона должна быть стерта и выкинута на помойку истории. Кроме того, проамериканские вандалы срывают флаги партии с административных зданий, а ее члены подвергаются нападениям со стороны «неизвестных лиц». При этом все, кто сопротивляются происходящему, мгновенно арестовываются «Асайиш» и увозятся в неизвестном направлении.

Дошло до того, что главарь «Демократических сил Сирии», бывший курдский террорист Мазлум Абди на полном серьезе заявил, что SDF не являются чисто курдским движением, а предназначено для всей Сирии. Тем самым Абди дал понять, что движение курдов для него ушло в историю.

Американский террор в Сирии набирает обороты. Колонка Комиссара Яррика Цепные псы США участвуют во всех акциях террора против мирного населения востока Сирии. Так, отряды «Асайиш» жестоко разогнали протестующих на недавних акциях против американской оккупации в населенных пунктах Аш-Шаддади и Джазра. В результате действий службы безопасности десятки мирных жителей получили ранения, а сотни были арестованы. Также поступает информация о том, что в результате подавления акций протеста силами безопасности были убиты несколько человек.

К сожалению, стоит отметить, что подобная практика со стороны контролируемой американцами «Асайиш» давно стала нормой на востоке Сирии. Самые главные «борцы за демократию и права человека» в лице США ради достижения своих целей устраивают самый настоящий террор в отношении местного населения руками специально обученных отрядов, и конца этому кровавому аду, вероятнее всего, не будет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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