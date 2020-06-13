Два пилота разбились в Самарской области при падении самолета

Самара, 13 июня. Инструктор и курсант погибли в результате падения легкомоторного самолета в Самарской области. Об этом сообщило ГУМЧС по региону.

По данным МЧС, принадлежащий Самарскому областному аэроклубу ДОСААФ самолет Як-52 упал с небольшой высоты в километре от поселка Октябрьский Кинельского района. Самолет совершал плановый полет. На борту находились два человека, оба погибли.

«На борту находились два человека (инструктор 1968 г.р. и курсант 2002 г.р.)», — сообщили в МЧС.

Самолет получил сильное механическое повреждение и совершил жесткую посадку. На земле никто не пострадал.

Ранее легкомоторный самолет «Бекас» RA 06436 потерпел крушение в Рязанской области. ФАН опубликовал фото с места крушения. Самолет разбился недалеко от населенного пункта Сасыкино Шиловского района, в районе поворота на Сапожок.