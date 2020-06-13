Голикова сообщила, что 43 региона РФ вышли на первый этап снятия ограничений

Москва, 13 июня. На первый этап снятия ограничений по коронавирусу вышли 43 региона РФ, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я бы хотела сказать, что на сегодняшний день уже 43 региона страны вышли на первый этап снятия ограничительных мероприятий, шесть регионов уже находятся на втором этапе», — сообщила Голикова в эфире телеканала «360».

Вице-премьер отметила, что остальные регионы РФ подходят к первому этапу снятия ограничений. Голикова добавила, что наблюдается смещение прироста новых случаев от Москвы к регионам. На данный момент в столице ежедневно регистрируется 22–23% всех случаев коронавируса в РФ, оставшаяся доля приходится на регионы.

По данным на 13 июня, в России за сутки зафиксировано 8706 новых случаев коронавируса нового типа, пишет НСН. Общее число заболевших инфекцией к настоящему моменту составляет 520 129. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировано в Москве (1493), Подмосковье (725), Санкт-Петербурге (262). Умерли за сутки 114 человек, выписан 5271 пациент. В России от коронавируса вылечился 274 641 человек. За сутки выписали еще 5271, сообщает МИР24.

С 9 июня в Москве прекратилось действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Столичный мэр Сергей Собянин отметил, что в городе снизился уровень распространения инфекции. Это позволяет отменить режим самоизоляции, пояснил градоначальник.