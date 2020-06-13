Миро жестко ответила «покаявшемуся» за смертельное ДТП Ефремову

Москва, 13 июня. Ярый критик «звезд» Лена Миро прокомментировала видеоролик, на котором актер Михаил Ефремо, выражает раскаяние в связи со смертельной аварией. Блогер заявила, что арестованный просто записал «кино». Его словам она не верит.

«Сидя в грязных носках и тапочках, убийца делает вид, что кается. Талант, если он и был у Миши, давно пропит, прокурен, пронюхан. Перед нами сидит обыкновенное ничтожество, которому можно сказать одно: не верю», — высказалась в ЖЖ Лена Миро.

Блогер подчеркнула, что и без «подсказки» Ефремова понятно, что нет ему прощения.

Миро обращает внимание, что актеру даже не придется никого «подключать» для решения своей ситуации с наказанием. Система устроена так, что подобных ему за решетку не отправляют.

Продолжая комментировать видео, она отмечает, что актер сидит дома, сытый. По ее мнению, более «земной» человек за подобное преступление не сидел бы в тапочках в теплой атмосфере, а «загибался» бы в СИЗО.

В заключение Миро еще раз подчеркнула, что речам артиста она не верит. По ее мнению, он сам так и не осознал, что натворил. Дожил до таких лет, а совести и ума нет, считает блогер.

Напомним, что артист устроил ДТП 8 июня в Москве. На своем джипе он пересек сплошную и врезался в фургон. Сидевший за рулем курьер скончался в больнице. Специалисты установили, что Ефремов во время движения был в нетрезвом виде, в его крови также были найдены следы наркотиков.

Суд принял решение посадить актера под домашний арест. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения. В прокуратуре, которая будет следить за исполнением решения, пообещали, что никаких поблажек актеру не будет, сообщает телеканал «360».