Голикова назвала дату пика заболеваемости коронавирусом в РФ

Москва, 13 июня. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пришелся на 11 мая. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — сообщила Голикова.

К настоящему моменту выписаны почти 80% госпитализированных в клиники, перепрофилированные под пациентов с COVID-19.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, в России за сутки зафиксировано 8706 новых случаев коронавируса нового типа. Общее число заболевших инфекцией к настоящему моменту составляет 520 129, передает телеканал «360».

Коронавирусная инфекция нового типа стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 во всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер. В России сейчас их поэтапно снимают, так как ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать.

К примеру, в Москве большинство ограничений и режим самоизоляции отменили. В столице начали работать НИИ, общественные организации, киностудии, а также салоны красоты.