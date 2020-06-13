Найдены останки динозавра возрастом 90 миллионов лет. ФАН-ТВ

Аргентинские палеонтологи в ходе раскопок обнаружили совершенно новый вид динозавров. Окаменелые останки древнего пресмыкающегося возрастом не менее 90 миллионов лет были найдены в Патагонии на территории провинции Рио-Негро.

Найденышу дали название Оверораптор («Overoraptor Chimentoi»). Палеонтолог Матиас Мотта рассказал о внешних признаках древнего животного, а также о том, что позволило отнести его именно к рапторам:

«Мы нашли окаменелости маленького динозавра, который отличается от тех, которых мы привыкли видеть в Патагонии. Там мы находим огромных динозавров. Этот динозавр достигал в длину полутора метров, не больше. Он относится к группе рапторов. Одна из характеристик, которая позволяет причислить его к этой группе — это смещенный коготь на лапе. Он очень острый и служил животному для того, чтобы ранить свою жертву», — рассказал ученый.

Мотта также отметил о наличии у существа некоторых начальных признаков птиц:

«Этот динозавр не мог летать, но у него были очень длинные ноги, которые очень похожи на конечности животных, умеющих бегать. Поэтому это животное относится к животным, которые умеют бегать, а также умеют совершать движения, характерные для птиц», — заключил Мотта.

Палеонтологи предполагают, что данная находка может стать необходимым звеном эволюционной связи динозавров и птиц.