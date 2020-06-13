Лавров объяснил, что мешает развитию партнерства России и ЕС

Москва, 13 июня. Действия государств Запада не дают возможностей реализовать потенциал в отношениях между Россией и Европой. Западные страны отказались от разумной идеи бывшего французского лидера Шарля де Голля, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.

Министр считает, что действительно единой Европы так и не создано. Нынешняя политика западных стран не позволяет и динамично развиваться партнерству РФ и Европы. Бизнесмены государств Евросоюза, в том числе и Франции, терпят убытки.

Лавров напомнил, что именно де Голль заявлял о том, что европейским странам никак нельзя без России. Современные политики делают все наоборот, что приводит к прогнозируемым негативным последствиям.

Министр констатировал, что сейчас западные страны ориентируются на тех, кто сам себя наделил правом заниматься судьбами народов в мировом масштабе. К этому добавляются геополитические игры бесперспективного характера, ориентация сугубо на Североатлантический альянс.

Лавров указал на такие бездумные действия, как расширение НАТО на восток, санкции против России, разрушение Югославии. Все это никакой пользы для создания единой Европы не принесло, уверен глава ведомства.

В то же время российский министр отмечает наличие шансов для создания стабильности, иного порядка в мире.

«В текущих условиях наиболее эффективный путь решения этой задачи заключается в сложении потенциалов различных интеграционных проектов, которые реализуются на обширных евразийских пространствах — от Лиссабона до Джакарты», — заявил Лавров.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин выступает в поддержку создания Большого Евразийского партнерства. Россия уже участвует в реализации этой масштабной инициативы, занимаясь вопросами сопряжения ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс — один путь», отметил министр.

Отмечая созидательный характер идеи, глава МИД выразил уверенность, что европейские страны только выиграют от присоединения. Речь идет не только о возможностях экономического роста, но и усилении уровня безопасности в Евразии.

Мир, по мнению министра, должен быть многополярным, иными словами, более справедливым. Это неизбежно, страны Запада должны понять ошибочность следования по пути «гегемонизма» и навязывания ценностей и доктрин, которые транслируют из-за океана.

Лавров и раньше призывал европейские государства отказаться от мысли, что заокеанский партнер как-то положительно влияет на обеспечение безопасности в Европе, пишет «Взгляд».