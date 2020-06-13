Боня заявила, что погибший в ДТП с Ефремовым «пришел спасти его от пьянства»

Москва, 13 июня. Телеведущая и блогер Виктория Боня считает, что «душа погибшего Сергея Захарова пришла спасти от пьянства» актера театра и кино Михаила Ефремова.

Боня известна своими неоднозначными высказываниями. Ранее она выступила в поддержку теорий заговора о коронавирусе и заявила о связи пандемии с чипированием людей.

Телеведущая решила прокомментировать смертельное ДТП, которое устроил Ефремов в Москве, и объяснить причину трагедии. Видео публикует Telegram-канал «НеМалахов».

«Когда душа рождается, она выбирает, скажем по-русски, по-человечески, «подписывает контракт». То есть душа знает, насколько она пришла, когда она должна уйти. Это все душа выбирает перед рождением», — уверенно заявила Боня.

Дальше теледива решила поделиться своими размышлениями по поводу случившейся трагедии и назвала погибшего в устроенной пьяным артистом аварии «светлым человеком», который пришел «спасти душу» актера.

«Я посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает. Он не плохой мужик, Ефремов, допустим. Но так как он загубил себя алкоголем, он <…> губит свою душу. Мне кажется, что этот человек пришел его спасти. Благодаря своей жизни он спасает. Если у Ефремова хватит мудрости и осознанности понять это: он пришел в этот мир, подарил своим детям жизни и ушел, именно спасая душу вот такого, как Ефремов», — считает Боня.

Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов сель пьяным за руль автомобиля и устроил страшную аварию на Смоленской площади в Москве, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров. Актера отправили под домашний арест на два месяца, возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360». Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Как отмечает «Ридус», актер театра и кино Александр Ширвиндт, признался, что знаменитый отец Михаила Ефремова также имел серьезные проблемы с алкоголем.