Украина произведет 2,5 тысячи ракет «Ольха-М», которыми хотела напугать Россию

Киев, 13 июня. Павлоградский химический завод возобновляет создание новых ракетных комплексов и нанимает 540 новых работников, пишет Defense Express.

Глава предприятия Леонид Шиман отметил, что в случае полной загрузки завода будут наняты еще 1,5 тысячи сотрудников. Павлоградский химический завод производит топливо для реактивных систем залпового огня «Ольха-М», противокорабельных комплексов «Нептун», реактивных снарядов «Тайфун» и оперативно-тактических комплексов «Гром». По словам главы предприятия, топливо получают с помощью переработки старого топлива, пишет телеканал «360».

«В результате появляется чистый октоген, которым можно снаряжать любые боевые части ракет или любое новое ракетное топливо», — отметил он.

Шиман не исключил, что Украина произведет около 2,5 тысячи корректируемых боеприпасов для «Ольха-М», которыми хотела напугать Россию.

Ранее украинское СМИ назвало «Ольху-М» «страшным оружием», способном «выжигать» российские войска «в случае вторжения». Ее производство началось на Украине в начале 2019 года, а первая партия уже поступила на вооружение в ВСУ.

Из Киева нередко звучат заявления об оружии, способном противостоять России. Например, в октябре 2019 года Згурец рассказал о развитии вооружения, которое может дать отпор «российским войскам в Донбассе». Он выделил реактивный снаряд «Тайфун-1», модернизированную версию РСЗО «Ураган» «Тайфун-2» и систему управления ОТРК «Гром-2».