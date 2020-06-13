Сирия, 13 июня. Пять антиправительственных бандгрупп объявили о создании коалиции в Идлибе. Курдские боевики арестовали около 40 женщин и детей в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Протурецкие боевики активизировали артобстрелы на северо-западе Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разминировали территории в пригородах Алеппо; по неподтвержденным данным, подверглись нападению неизвестных в восточной части Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): подозревается в поджоге полей у Хан-Шейхуна на юге Идлиба.

Курдские вооруженные бандгруппы: задержали около 40 жен и детей террористов ИГ1 в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

Протурецкие силы: активизировали обстрелы занимаемых SDF**** территорий на северо-западе Ракки.

Соединенные Штаты: провели патрулирование местности на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в окрестностях административного центра региона начался очередной этап работ по зачистке местности. В период с 9.00 до 16.00 инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) будут ликвидировать следы военного присутствия террористов в пригородах Аль-Инзарат, Кафр-Хамра, а также на территории аэропорта «Нейраб». Напомним, эти районы полностью перешли под контроль правительственных сил в феврале этого года. С тех пор здесь проводится разминирование.

Провинция Идлиб

Стало известно о том, что пять небольших антиправительственных бандгрупп, действующих в зоне «Большого Идлиба», объявили о формировании коалиции. Члены новообразованного альянса отказались признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых на линии разграничения террористов и Сирийской Арабской Армии (САА) был введен режим прекращения огня. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Elizrael), многие из высокопоставленных членов коалиции являются бывшими выходцами из запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», а причиной их дезертирства стала недостаточная жесткость в политике руководства ХТШ.

Между тем вспыхнули пожары на полях на окраине города Хан-Шейхун в южной части провинции. Twitter-канал (MGhorab3) опубликовал видео с места событий. Предполагается, что к поджогу могут иметь отношение террористы незаконных бандформирований, связанных с ХТШ.

Провинция Ракка

Протурецкие боевики из состава «Сирийской национальной армии» возобновили обстрелы районов, контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF), в северной части региона. Агентство новостей Al Nour заявляет, что союзники Турции открыли огонь по деревне Казали, которая находится к западу от Тель-Абьяда. Информации о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. О том, что послужило поводом для нанесения ударов на данном направлении, также ничего неизвестно.

Поступают неподтвержденные данные о взрыве на пути следования патрульных Сирийской Арабской Армии (САА) на востоке провинции. Утверждается, что в результате подрыва автомобиля сирийских солдат у населенного пункта Ресафа погиб один из них, а еще двое военнослужащих были ранены. Тем не менее пока эти сведения нуждаются в подтверждении.

Провинция Хасака

Американские военные снова провели патрулирование в северных районах Хасаки. По информации новостного портала Al Nour, отряды ВС США обследовали местность по маршруту, пролегающему через города Ад-Дербасия и Амуда. О целях и ходе мониторинга пока ничего неизвестно.

Тем временем курдские боевики провели серию арестов в подконтрольном им лагере для беженцев «Аль-Хол». Как передает военный источник в сети Twitter (HolyLandSyria), порядка 40 женщин и детей из числа родственников террористов «Исламского государства»1 были задержаны после попытки организовать нападение на других поселенцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.