Баранец напомнил о «ядерном мече» России в случае вторжения НАТО

Суть агрессивности США и НАТО заключается только в одном: Россия все больше набирает политическую, экономическую и военную мощь, а они мириться с этим не согласны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так он прокомментировал статью издания The National Interest, в которой американский публицист Питер Сучиу предупредил Россию о возможном вторжении НАТО на ее территорию. Журналист напомнил, что с целым рядом стран, входящих в военный блок, российское государство уже вело войны, например с Германией, Швецией, Польшей и Францией. К тому же после распада СССР Москва, по мнению The National Interest, стала куда более уязвима. Именно поэтому она вынуждена усиливать армию и флот, регулярно проводить учения и разрабатывать новую военную технику, в частности новейшие гиперзвуковые ракеты, которым нет равных во всем остальном мире.

«Судя по тому, что за последние годы у границ РФ (прежде всего в Черном и Балтийском морях, а также в Арктике) резко увеличилось количество сухопутных, морских и воздушных маневров НАТО, а группировка Альянса в Европе активно наращивает свою мощь, прямое боевое столкновение между нами вполне может произойти, — сказал Баранец. — США не скрывают своих агрессивных намерений, и даже более того — устраивают учения в непосредственной близости от нашего государства».

Эксперт заявил, что у Североатлантического альянса уже есть план по захвату Калининграда. Кроме того, НАТО буквально «прицеливается» к Крыму, «челночным» способом отправляя к нему корабли и позволяя своим стратегическим бомбардировщикам долетать до его территории.

«Есть и другие горячие точки, где наши отряды периодически сталкиваются, — напомнил военный обозреватель. — Слава богу, обходится без стрельбы, ибо первая автоматная очередь со стороны американцев (а наши ребята за броню прятаться не станут и ответят на атаку) может стать поводом к началу большой войны. Сначала это, конечно, будет конфликт местного масштаба, потом регионального, континентального, а потом и всемирного».

По словам собеседника ФАН, между Россией и США есть целый ряд спорных вопросов, которые американцы, потеряв власть над эмоциями, могут захотеть решить военным путем. К ним относится Северный морской путь, который наша страна последнее время активно осваивает.

«Он является частью российских территориальных вод! — заявил Баранец. — Однако США не согласны с исключительным правом РФ на эту торговую артерию и считают ее «международной». Уже несколько раз пытались заходить туда своими кораблями, да только наш Северный флот оперативно отгонял янки ко всем чертям. В общем, выражаясь языком электриков, у нас с Соединенными Штатами есть множество точек, где происходят «замыкания» и одна из них может стать причиной большого пожара».

Эксперт добавил, что его слова не должны восприниматься как паникерство: в конце концов, НАТО должна понимать, что, даже используй она против России лишь «обычное» вооружение, Москва, столкнувшись с численно и технически превосходящим ее противником, может воспользоваться правом на защиту своего суверенитета с помощью ядерного оружия.

«Если они навалятся всей своей европейской группировкой на западные регионы РФ, то никто не сможет обязать нас не использовать свои сильные стороны, — отметил военный обозреватель. — Так, президент Владимир Путин, недавно разъясняя российскую ядерную директиву, заявил, что атомное оружие будет использовано, если обычных средств вооружения для защиты России и ее союзников (в частности Белоруссии) окажется недостаточно. Обратите внимание, это очень важный месседж!»

По словам собеседника ФАН, велика вероятность того, что если Альянс всей своей «ордой» из порядка 30 стран «навалится» на Российскую Федерацию, то ей придется вытаскивать из ножен свой «ядерный меч».