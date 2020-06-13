Террористы ПНС Ливии устроили междоусобные разборки на оккупированной территории

Триполи, 13 июня. Между боевиками группировки из Мисураты и 6-й роты «Ополчения Ганивы» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии произошло вооруженное столкновение в районе Баб бен Гашир. В результате разборок боевики незаконных вооруженных формирований ПНС потеряли несколько человек убитыми: Сараджа Курайра и Салима Шарифа, еще один бандит получил ранение. Об этом сообщило информационное агентство Aljamahiriya.

Источник не уточняет, что именно стало поводом для перестрелки между бандформированиями марионеточного протурецкого «правительства» Файеза Сарраджа, однако, это далеко не первый подобный случай. Нередко боевики устраивают междоусобные разборки на оккупированных ими территориях, подвергая опасности жизни и здоровье мирного ливийского населения.

Ранее Федеральное агентство новостей уже неоднократно рассказывало о перестрелках между различными бандитскими группировками триполитанского режима. По большей части такие вооруженные столкновения происходят на фоне передела зон влияния и награбленного у ливийских граждан имущества и материальных ценностей. Причем зачастую в подобных разборках принимают участие и так называемые «силовики» ПНС, которые, надев форму, не перестали заниматься привычными для террористов делами, а именно грабежами, мародерством, издевательством над населением и похищениями людей.

Напомним, на этой неделе даже главарь «МВД» ПНС Фатхи Башага официально признал, что многие из сотрудников его «ведомства» замешаны в различных криминальных инцидентах и преступлениях, прежде всего в отношении мирных жителей территорий, контролируемых нелегитимным «правительством» в Триполи.

Отдельно стоит отметить подконтрольную одиозному «чиновнику» группировку RADA, лидером которой является террорист Абд аль-Рауф Карра, связанный с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»1. Его боевики замешаны во многих громких преступлениях в Ливии, среди которых незаконное удержание российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в частной тюрьме «Митига», похищенных неизвестными еще в мае прошедшего года.

1 Организация запрещена на территории РФ.