В России сократилось число преступлений с домашним насилием

Москва, 13 июня. Число преступлений, связанных с домашним насилием, в России сократилось на 12% с начала 2020 года, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД России, с января по май текущего года зафиксировано на 12% меньше преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, чем за аналогичный период прошлого года.

Число инцидентов с умышленным причинением тяжкого вреда снизилось на 19,9%, средней тяжести – 15,9%. Количество преступлений, связанных с домашним насилием, которые повлекли легкий вред здоровью, уменьшилось на 8,9%.

При этом ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что условия пандемии COVID-19 сказались на ситуации с семейно-бытовым насилием. Москалькова подтвердила, что режим самоизоляции повлиял на ситуацию с домашним насилием.