Миро посоветовала Седоковой привести в порядок «раскабаневшую тушу»

Москва, 13 июня. Скандальный блогер Лена Миро жестко высмеяла популярную певицу Анну Седокову и призвала ее перестать быть «телкой с грудью». Своими размышлениями Миро поделилась в ЖЖ.

С точки зрения Миро, певица уже перестала быть «рыженькой лапушкой из «Виа Гры» и превратилась в «тяжелую» женщину, «вышедшую в тираж» после того, как стала матерью троих детей. Именно поэтому Анна Седокова решила отказаться от статуса «красивые и сексуальные» женщины в «умные и глубокие». Певица «может читать Ремарка в стрингах», добавила Миро.

«Других авторов эскортограмщицы не знают. Ремарка же любят потому, что фамилия звучит для них загадочно и как-то солидно что ли», — заметила блогер.

Она призвала Седокову привести в порядок «раскабаневшую тушу» и продолжить на публику выставлять отфотошопленные фотографии своего оголенного тела. С точки зрения Миро, через пару лет певице нужно увлечься кулинарией, а лучше — своими детьми.

Седокова регулярно выставляет откровенные снимки в соцсетях. Недавно она опубликовала у себя в Instagram фотографию из ванной комнаты. Подписчики знаменитости оценили ее пышные формы. На снимке 37-летняя экс-участница «ВИА Гры» позирует в нижнем белье телесного цвета.