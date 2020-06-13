У Ефремова нашли элитную недвижимость на 500 млн рублей

Москва, 13 июня. Виновник смертельной аварии, актер Михаил Ефремов за годы своей творческой деятельности обзавелся имуществом стоимостью в 500 млн рублей.

Он владеет 4-комнатной квартирой в Плотниковом переулке в Москве, что недалеко от Арбата. Неизвестно, за сколько он ее купил, что специалисты по недвижимости считают, что она могла обойтись актеру в 120 млн рублей.

В 2013 году он прикупил сразу два коттеджа недалеко от прибалтийского курорта Юрмала, потратив на это гонорар за проект «Гражданин поэт». Цена каждого дома могла составлять 200-300 тысяч евро.

Есть сведения, что актер захотел еще обзавестись квадратными метрами. Место он выбрал в Подмосковье, в Троице-Лыково, там рядом живет его друг Иван Охлобыстин. Для строительства дома ему даже пришлось взять кредит в банке, пишет «Дни.ру».

Напомним, что сейчас обладатель солидной недвижимости находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом. Пьяный актер вечером 8 июня на своем джипе в Москве вылетел на встречную полосу и протаранил грузовик, водитель которого позднее скончался.

Суд постановил избрать Ефремову домашний арест в качестве меры пресечения. Общаться он теперь может только с адвокатами, следователями, сотрудниками ФСИН и близкими родственниками. Контролировать исполнение решения суда будут сотрудники прокуратуры, сообщает «Культуромания».