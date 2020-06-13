Наградив Котова за погромы в Москве, Ходорковский может спровоцировать оппозицию на агрессию

В пятницу, 12 июня, жюри премии имени Бориса Немцова определилось со своим выбором. Лауреатом премии в 2020 году стал оппозиционный активист Константин Котов, получивший известность в либеральной среде на волне массовых беспорядков в Москве летом 2019 года. Как победитель Котов получит от фонда Немцова 10 тысяч евро, что по действующему курсу составляет порядка 800 тысяч рублей.

В текущем году премия Немцова вручается на фоне громкого скандала — из-за того, что «Новая газета» не смогла надлежащим образом организовать голосование во втором туре, жюри выбирало победителя из лонг-листа, без учета общественного мнения. Так, в голосовании «Новой» Котов набрал всего 3% голосов, а «победила» во втором туре сотрудница газеты, фотограф Виктория Ивлева с феноменальным результатом в 42% голосов. «Накрутка» носила настолько явный характер, что главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов был вынужден аннулировать итоги голосования.

Неважно, против чего, лишь бы протестовать

Активно заниматься оппозиционной деятельностью Котов начал еще в 2016 году. В частности, он выступал в защиту Олега Сенцова, который в 2014 году в составе организованной группы готовил теракты в городах Крыма. Также Котов требовал освобождения 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных в ноябре 2018 года при попытке незаконно пересечь морскую госграницу России на трех военных катерах.

Однако «звездный час» Котова наступил только летом 2019 года, когда в Москве начались регулярные акции протестов. Активист, например, принимал участие в так называемых «гуляниях», когда толпы оппозиционеров после согласованных митингов расходились по центру Москвы, выкрикивая лозунги, перекрывали дороги и даже нападали на несогласных с их позицией.

Тогда либеральная оппозиция требовала допустить к выборам в Мосгордуму своих кандидатов, большинство из которых не смогли преодолеть предвыборный барьер и собрать нужное количество подписей. Наиболее известным скандалом того периода является массовая подделка подписей Любовью Соболь и другими кандидатами от Алексея Навального — при проверке было выявлено, что подписи за них были поставлены от лица давно умерших людей.

Котов был одним из тех, кто сам принимал активное участие в несогласованных акциях, а также призывал в соцсетях своих подписчиков следовать за ним. Как результат, менее чем за полгода на Котова было составлено четыре административных протокола по статье 20.2 КоАП. В соответствии со статьей 212.1 УК РФ на либерала завели уголовное дело за неоднократное нарушение правил проведения акций.

Следует отметить, что уголовное дело заводится уже после третьего зафиксированного нарушения, совершенного в 180-дневный период, Котов же к моменту задержания готовился к акции, которая могла привести к пятому административному штрафу. То есть молодой человек целенаправленно нарушал правила проведения акций, несмотря на достаточно лояльное отношение со стороны правоохранительных органов, которые не стали привлекать его к уголовной ответственности после третьего протокола.

Лотерея для погромщиков

В сентябре 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к 4,5 года лишения свободы. Защита оппозиционера начала процесс по обжалованию решения, и в итоге Конституционный суд России постановил пересмотреть дело ввиду того, что суд первой инстанции в приговоре не учел важный момент — статья 212.1 УК РФ вступает в силу, если в результате действий подсудимого был нанесен какой-либо ущерб.

По большей части указание Конституционного суда носило формальный характер, так как в социальных сетях можно без труда найти, как именно либералы превращали несогласованные мирные акции в полноценные погромы. В начале 2020 года приговор Котова был пересмотрен, и сторона обвинения без труда смогла доказать, что в результате действий Котова Москве и ее жителям был нанесен серьезный ущерб. Убытки города и бизнеса оцениваются более чем в 100 миллионов рублей. Сегодня пример США показывает, что ущерб от действий Котова и его единомышленников мог быть значительно больше. Но российская полиция не стала падать на колени перед погромщиками, как это произошло в Штатах, а выполнила свои прямые обязанности по обеспечению порядка.

По большому счету именно за организацию и участие в летних беспорядках прошлого года Котов получил свою премию. В комментариях фонда Немцова не указывается, за что конкретно присуждается премия. Жюри ограничивается общими фразами «за поддержку демократии», «за смелость в отстаивании демократических ценностей» и тому подобными неконкретизированными высказываниями.

Но в послужном списке Котова из «достижений» имеется только участие в беспорядках, за что он получил 10 тысяч евро. Фонд Немцова финансово одобрил противозаконные действия оппозиционера, создав тем самым опасный прецедент — теперь любой молодой либерал может рассчитывать на финансовый «приз», если достаточно скандально заработает себе уголовную статью. Остается только догадываться, на какие еще преступления пойдут будущие лауреаты премии Немцова ради 10 тысяч евро, будут ли это все те же массовые беспорядки, или ставки возрастут до нападений и убийств по политическим мотивам?

В этом году фонд Немцова дал ясно понять, каких действий он ждет от российской оппозиции. Тем показательнее, что сам фонд является детищем Михаила Ходорковского. Он финансирует фонд, входит в совет фонда, а также состоит в жюри, которое присуждает премию фонда.

Так что можно утверждать, что решение вручить Котову 10 тысяч евро — это не просто прихоть некоей очередной «правозащитной организации» с офисом в Берлине, а вектор действий для всей российской оппозиции, ведь именно Ходорковский сегодня является главным спонсором и идеологом российской либеральной оппозиции. Вполне вероятно, что этим летом Москву ждут новые погромы и беспорядки, которые оппозиция приурочит к голосованию по внесению поправок в конституцию. И беспорядки эти будут значительно агрессивнее прошлогодних, ведь Ходорковский дал явный сигнал — даже рядовой оппозиционер может получить щедрый подарок, если будет достаточно активен, дерзок и нагл.

На фоне вышесказанного можно предположить, что Котов был заранее выбран победителем премии и именно по этой причине «Новая газета» была вынуждена аннулировать итоги своего голосования, понеся серьезный репутационный ущерб. Ведь было бы странно, если бы Котов с его 3% был признан победителем при наличии такого «накрученного» до 42% лидера, как Ивлева.