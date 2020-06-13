В России за сутки выявили 8706 случаев коронавируса

Москва, 13 июня. В России за сутки зафиксировано 8706 новых случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Общее число заболевших инфекцией к настоящему моменту составляет 52 0129. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировано в Москве (1493), Подмосковье (725), Санкт-Петербурге (262). Умерли 114 человек, выписаны 5271 пациентов.

О вспышке коронавируса нового типа стало известно в декабре 2019 года, отмечает «Ридус». Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире, напоминает телеканал «360». Власти субъектов РФ приняли ряд ограничительных мер, которые позволили замедлить распространение инфекции. Сейчас ограничения и режим самоизоляции постепенно снимаются в регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Профессор университета Падуи, итальянский вирусолог Андреа Крисанти оценил решения властей страны и глав субъектов постепенно отказаться от карантина и самоизоляции. С его точки зрения, снятие ограничений в России, введенных в конце марта в рамках борьбы с коронавирусом, может быть эффективно.

Напомним, с 9 июня в Москве прекратилось действие ограничений, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. Столичный мэр Сергей Собянин отметил, что в городе снизился уровень распространения инфекции. Это позволяет отменить режим самоизоляции, пояснил градоначальник.