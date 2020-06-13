Отец Фриске высказался о романе певицы с солистом «Иванушек»

Москва, 13 июня. Отец скончавшейся певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что не знает о романе ее дочери с экс-солистом группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым.

«Я про это ничего не знаю. Я вообще программы не смотрю. Там одна грязь!» — признался отец Фриске в комментарии kp.ru.

Ранее Андреев на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» заявил, что у него был бурный роман с Фриске. По словам певца, отношениям помешали постоянные гастроли и разъезды. Певец отметил, что Фриске хотела семью. Однако отношения с одним из «Иванушек» в те годы едва ли могли стать удачными – музыканты имели любовниц в каждом городе.

Фриске приписывали романы с разными мужчинами: хоккеистом Александром Овечкиным или фигуристом Виталием Новиковым. Однако певица никогда не афишировала свои отношения. Единственным мужчиной, с которым Фриске появилась на публике, стал телеведущий Дмитрий Шепелев.

Шепелев рассказал, что они собирались пожениться, как только Фриске победит рак. Однако болезнь оказалась сильнее.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина прокомментировала информацию о возможном романе покойной певицы с Андреевым. Она рассказала о редком фото с Фриске, сидящей на коленях у рыжего из «Иванушек». На снимке исполнительница одета в откровенное платье с глубоким декольте.