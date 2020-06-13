Бывший участник «Дома-2» опубликовал пикантное фото Собчак для мужского журнала

Москва, 13 июня. Фотографией с Ксенией Собчак несколько откровенного формата поделился с подписчиками в Instagram бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев.

Он нашел обложку мужского журнала «Пингвин» 17-летней давности, для которого позировала известная светская львица. Не удержался бывший участник телепередачи и от едкого комментария. Не исключено, что автор поста не забыл свои прежние конфликты с теледивой.

Солнцев подчеркнул, что журнал с полуголой Собчак продавался в киосках, стоящих на отшибе, рядом с «чебуречными», намекая на то, что ею любовались часто люди низкого социального статуса.

Автор поста иронично заявил, что на съемки для журнала Собчак пошла по причине нехватки денег. Он подчеркнул, что светская львица не испытывала стеснения таким способом поправлять свое материальное положение.

Некоторые комментаторы осудили автора, указав на вмешательство в личную жизнь. Сама Ксения Собчак не прокомментировала этот пост.

Зато телеведущая ранее отреагировала на беспорядки в США. Она не понимает, зачем надо устраивать погромы, если виновного в гибели афроамериканца уже посадили за решетку.

Напомним, что в феврале 2020 года бизнесмен из Петербурга рассказал о том, какой помнит юную Собчак. Он отмечал ее непростой характер и любовь к дорогим нарядам. По мнению бизнесмена, вкуса у нее не было, пишет телеканал «360».