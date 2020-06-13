Адвокат объяснил, почему Ефремова отправили под домашний арест вместо СИЗО

Москва, 13 июня. Адвокат Леонид Ольшанский объяснил, почему актера театра и кино Михаила Ефремова после смертельного ДТП в Москве отправили под домашний арест, а не в СИЗО.

По словам адвоката, в РФ действует определенная концепция, которая предполагает, что «в СИЗО отправляют матерых убийц, грабителей, насильников, террористов». В случае с артистом, по словам Ольшанского, это деяние было совершено по неосторожности.

«Он не имел права садиться пьяным за руль, проявил преступную небрежность, халатность, но умысла убить не имел. В таких случаях, если человек не убежал с места происшествия, то его оставляют под домашним арестом», — сказал он в эфире радио Kp.Ru.

Если отсутствуют другие статьи, то обвиняемый может получить много лет в колонии-поселения. С точки зрения юриста, именно за такой приговор будут «вести борьбу» адвокаты Ефремова.

«Колония-поселение — это можно у бабушки какой-нибудь снять комнату или даже домик, в том поселке, где вот эта колония-поселение находится, одежда любая, деньги, жена-любовница может приезжать. Только не можешь выехать за границы этого поселка», — рассказал Леонид Ольшанский.

Как он предположил, скорее всего, дело заслуженного артиста РФ затянется очень надолго, а вот общественный резонанс через два месяца сойдет на «нет».

Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, в котором погиб мужчина. Пьяный артист выехал на встречную полосу движения и врезался в фургон, водитель которого получил смертельные травмы и скончался в больнице, передает телеканал «360».

Ефремова отправили под домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Как передает «Культуромания», за выполнением требований домашнего ареста актером проследит прокуратура. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.