ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату

Москва, 13 июня. Пенсионный фонд России (ПФР) продолжает принимать заявления на новую денежную выплату. В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений.

ПФР напомнил россиянам о двух новых выплатах. Речь идет о льготах на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. ПФР перечислил первые выплаты уже 1 июня. На текущей неделе была зафиксирована вторая волна выплат.

Также ПФР принимает заявления на выплаты на детей до трех лет. Выплаты производятся ежемесячно, размер льготы составляет 5 тысяч рублей. Подать заявление можно на портале госуслуг или лично в отделениях ПФР, сообщает «Царьград».

«Напомним, что заявление можно подать до 1 октября, однако рекомендуем не дожидаться завершения периода приема заявлений. Это необходимо для того, чтобы в случае выявления ошибок и, как следствие, вынесения отказного решения, у гражданина была возможность подать повторное корректное заявление», — отметили в ПФР.

С 1 июня россияне смогут получить разовую выплату на каждого ребенка от 3 до 16 лет включительно. Семьи с детьми до трех лет получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Кроме того, предусмотрены выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. За каждый месяц, начиная с января, семьи получат половину прожиточного минимума.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию. Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне получили выплаты в 10 тысяч рублей на 18,4 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщают «Известия».