Китайские эксперты удивились реакции РФ на маневры НАТО в Балтийском море

Москва, 13 июня. Аналитики из Китая удивлены реакцией России на провокацию, которую устроил Североатлантический альянс в Балтийском море, сообщает «ПолитРоссия».

Речь идет о подготовке к военным маневрам BALTOPS 2020, в которых будут участвовать военные силы 17 стран-участников Альянса. Командование НАТО направило в Балтийское море почти 30 боевых кораблей. Китайские аналитики расценили данный шаг как преднамеренную провокацию в адрес России, которая должна была отреагировать на произошедшее.

Эксперты из КНР подчеркнули, что Балтийский регион стратегически важен и для РФ, и для западных государств, которые боятся усиления уровня российского влияния здесь.

Известно, что силы НАТО проведут маневры в усеченном формате — они отказались от сухопутной части. Тем не менее, даже на такие «скомканные» учения китайские аналитики ожидали масштабной реакции от Москвы.

Россия, все же ответила, но не так, как ожидали эксперты из Поднебесной, да и, возможно, генералы из НАТО.

«Российские военные направили в Балтийское море самолеты, которые на виду у западных оппонентов провели тренировочный маневр по уничтожению условных морских целей. В операции участвовали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ», — пишет издание Sohu.

Реакцию России китайские специалисты считают спокойной, но жесткой. Они не сомневаются, что если бы маневры НАТО были бы масштабнее, то Россия привлекла бы корабли Балтийского флота.

По мнению аналитиков, пока НАТО готовится к учениям, ВМФ России преподнес «сюрприз», который точно не обрадует западные армии. В состав Военно-морского флота был принят подводный крейсер «Князь Владимир». Китайские эксперты не сомневаются, что он позволит «охладить пыл» представителей Североатлантического альянса.